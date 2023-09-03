سياسة
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لبحث عدة ملفات أبرزها مبادرة الحبوب.. أردوغان يلتقي بوتين اليوم في سوتشي
أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان سيتوجه اليوم الاثنين، إلى سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين والتباحث حول أهم الملفات الدولية والإقليمية.
لبحث عدة ملفات أبرزها مبادرة الحبوب.. أردوغان يلتقي بوتين اليوم في سوتشي
أردوغان يزور سوتشي للقاء بوتين / صورة: AA
3 سبتمبر 2023

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مدينة سوتشي الروسية تلبية لدعوة نظيره فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن الزيارة ستستغرق يوماً واحداً فقط.

ومن المقرر أن يبحث أردوغان وبوتين العلاقات التركية الروسية، إلى جانب تبادل الآراء حول الملفات الإقليمية والدولية، حسب بيان دائرة الاتصال.

وكان الرئيس التركي أعلن في وقت سابق أنه سيلتقي نظيره الروسي وجهاً لوجه، لبحث عدة مسائل من بينها قضية نقل الحبوب عبر البحر الأسود والحرب في أوكرانيا.

وقال أردوغان: "من المهم جداً أن يجري هذا الأمر (المباحثات) وجهاً لوجه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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