يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مدينة سوتشي الروسية تلبية لدعوة نظيره فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن الزيارة ستستغرق يوماً واحداً فقط.

ومن المقرر أن يبحث أردوغان وبوتين العلاقات التركية الروسية، إلى جانب تبادل الآراء حول الملفات الإقليمية والدولية، حسب بيان دائرة الاتصال.

وكان الرئيس التركي أعلن في وقت سابق أنه سيلتقي نظيره الروسي وجهاً لوجه، لبحث عدة مسائل من بينها قضية نقل الحبوب عبر البحر الأسود والحرب في أوكرانيا.

وقال أردوغان: "من المهم جداً أن يجري هذا الأمر (المباحثات) وجهاً لوجه".