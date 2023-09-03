سياسة
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8 قتلى جراء فيضانات غزيرة تجتاح مدناً بالجزائر
انتشلت فرق الإنقاذ في الجزائر 8 جثث جرفتهم سيول الأمطار الغزيرة في مناطق شمال غربي البلاد. فيما تستمر عمليات الإنقاذ للبحث عن الناجين.
8 قتلى جراء فيضانات غزيرة تجتاح مدناً بالجزائر
فيضانات عارمة تضرب شمال غربي الجزائر / صورة: AA
3 سبتمبر 2023

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح شمال غربي الجزائر إلى 8، وفق ما أعلنت إدارة الحماية المدنية، الأحد.

وقالت الحماية المدنية (الدفاع المدني)، في بيان نشرته على موقع "فيسبوك"، إنها انتشلت مؤخراً "4 جثث تعود إلى رجلين وسيدتين، كانوا موجودين على متن مركبة، جرفتها مياه وادي الشادلي في ولاية البيض (شمال غرب)، وذلك بعد عمليات من البحث".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت إدارة الحماية المدنية "وفاة 4 أشخاص إثر ارتفاع منسوب مياه وادي الدالية في بلدية باب العسة بولاية تلمسان (شمال غرب)، بعد أن جرفت مياه الوادي سيارة كانوا على متنها منتصف ليلة أمس".

وحسب الحماية المدنية، فإن ضحايا ولاية تلمسان هم "رجلان يبلغان من العمر 22 و73 سنة، وامرأتان تبلغان من العمر 59 و69 سنة".

وخلال الساعات الماضية، شهدت مناطق غرب الجزائر تساقط أمطار رعدية غزيرة، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الأمطار ستستمر في الهطول في عدة مناطق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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