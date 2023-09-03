سياسة
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السفير الإيراني سيتوجه إلى السعودية الثلاثاء لبدء مهامه
سيتوجه السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي إلى الرياض الثلاثاء المقبل، بهدف بدء مهامه رسمياً، فيما تفيد المعلومات الواردة بأن السفير السعودي في إيران سيصل إلى البلاد في غضون الفترة الزمنية ذاتها.
السفير الإيراني سيتوجه إلى السعودية الثلاثاء لبدء مهامه
السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي / صورة: AA
3 سبتمبر 2023

كشف السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي أنه سيتوجه إلى الرياض الثلاثاء المقبل بهدف بدء مهامه رسمياً.

وقال عنايتي، خلال تصريح لوكالة "إرنا" المحلية: "سأتوجه إلى الرياض الثلاثاء المقبل لبدء مهامي رسمياً"، فيما تفيد المعلومات الواردة بأن السفير السعودي في إيران سيصل إلى البلاد في غضون الفترة الزمنية ذاتها.

وحول العلاقات بين إيران والسعودية، قال السفير الجديد: "أعتقد أنها تطورت شكلياً على نحو إيجابي".

ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أن "المنطقة بحاجة الى تعاون جماعي، وقد بدأنا نهجاً وفق إيماننا ورؤيتنا بأن توسيع وتعميق الأواصر بين إيران والسعودية وعلى صعيد العالم الإسلامي، سيترك آثاراً إيجابية بامتياز".

واختتم عنايتي حديثه قائلاً إن "إيران والسعودية قادرتان من خلال التعاون الثنائي وانطلاقاً من الآفاق المستقبلية بعيدة المدى والطاقات المتاحة لديهما، على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيداً عن التدخل الأجنبي في المنطقة".​​​​​​​

وفي 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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