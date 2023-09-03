سياسة
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اليونان.. مجهولون يعتدون على مقبرة تركية
أعلن المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية، الأحد، تعرُّض شواهد عشرات القبور التي تعود لأتراك للتخريب من مجهولين.
اليونان.. مجهولون يعتدون على مقبرة تركية
مقبرة تركية في اليونان تتعرض لاعتداء / صورة: AA
3 سبتمبر 2023

استهدف مجهولون، الأحد، مقبرة تعود لأتراك في قرية تابعة لمدينة غومولجة بمنطقة تراقيا الغربية في اليونان.

وتسبب الاعتداء في تحطيم شواهد قرابة 20 قبراً.

وأوضح مفتي غومولجة، رئيس المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية إبراهيم شريف عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن "شواهد نحو 20 قبراً لأبناء جلدتنا تعرضت للتخريب من مجهولين".

وأكد أن المجلس أبلغ السلطات المعنية، وقال: "إن شاء الله سيجري العثور على الفاعلين وينالون عقابهم اللازم".

وفي يونيو/حزيران الماضي أعلنت دار الإفتاء في إيسكجه بمنطقة تراقيا إلحاق شخص أضراراً بمسجد في قرية إليجا وتمزيقه نسخة من القرآن الكريم.

وتكررت خلال الفترة الأخيرة حوادث الاعتداء التي استهدفت مساجد ومدارس وقبوراً تابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية. كما تعرض العديد من الآثار العثمانية أيضاً للتشويه والضرر المتعمد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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