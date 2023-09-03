تغلب المنتخب التركي للسيدات على نظيره الصربي بعد مباراة ملحمية أقيمت الأحد، من خمس مجموعات، وتوج بلقب بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات 2023 CEV.

وفاز المنتخب التركي بالمباراة النهائية بمجموعات 27-25، 21-25، 25-22، 22-25، 13-15 على أرضية ملعب "Paleis 12" بالعاصمة البلجيكية بروكسل

ورغم تأخر سيدات تركيا عن منافساتهن الصربيات في الشوط الأول بنتيجة 27-25، إلا أنهن استعدن السيطرة في الشوط الثاني وأنهينه لصالحهن بنتيجة 25-21.

كن المنافسة كانت حامية الوطيس، حيث استعادت الصربيات التوازن في الشوط الثالث بتغلبهن على التركيات بنتيجة 25-22.

رد سيدات تركيا لم يتأخر في الشوط الرابع حيث فزن به بنتيجة 25-22.

وفي الشوط الأخير، حسمت سيدات تركيا نتيجة المباراة بعد تفوقهن بنتيجة 15-13.

وبهذه النتيجة توج منتخب سيدات تركيا لكرة الطائرة للمرة الأولى في تاريخه ببطولة أوروبا.​​​​​​​

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده بالفوز بالكأس.

وأعرب أردوغان في تدوينة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن تهانيه للفريق، مرفقا إياها برموز تعبيرية للعلم التركي وكرة الطائرة.