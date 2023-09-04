سياسة
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موسكو تعلن تدمير زوارق بالبحر الأسود.. وكييف تقول إنها أسقطت 17 مسيرة روسية
أعلنت موسكو تدميرها زوارق سريعة في البحر الأسود تحمل جنوداً أوكرانيين، وإسقاط مُسيّرات أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم، فيما قالت كييف إنها نجحت في إسقاط 17 مُسيّرة روسية قوق منطقة أوديسا.
موسكو تعلن تدمير زوارق بالبحر الأسود.. وكييف تقول إنها أسقطت 17 مسيرة روسية
الضربات الروسية في أوديسا طالت على وجه الخصوص محيط مدينة إسماعيل على نهر الدانوب / صورة: Reuters
4 سبتمبر 2023

أكدت موسكو، الاثنين، أنّها دمّرت أربعة زوارق سريعة على متنها جنود أوكرانيّون في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة على "تليغرام" إنّ "طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دَمّرت" ليل الأحد-الاثنين "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود أربعة زوارق عسكريّة سريعة من طراز (ويلارد سي فورس) أمريكيّة الصنع (تحمل) مجموعات إنزال للقوّات المسلّحة الأوكرانيّة".

وكشفت الوزارة عن أن الزوارق كانت تتّجه نحو رأس طرخانكوت في غرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

كما أعلنت موسكو أنها أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود قبالة القرم وأخرى في منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت (الأربعاء) بتدمير أربعة زوارق حربية أوكرانية كانت تقل 50 عنصراً من القوات الخاصة.

وسبق وأعلنت موسكو أنّها دمّرت في البحر الأسود ليل الجمعة-السبت، ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش الذي كان قد استُهدف سابقاً خلال الصيف.

في السياق، استهدفت ضربات روسية منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، طالت على وجه الخصوص محيط مدينة إسماعيل على نهر الدانوب، على ما أفاد الحاكم المحلي أوليغ كيبر، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 مسيّرة روسية.

وكثّفت موسكو هجماتها على منطقتَي أوديسا وميكولايف، حيث موانئ ومنشآت حيويّة لتصدير الحبوب، منذ انهيار الاتّفاق الذي أُبرم في صيف 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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