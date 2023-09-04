سياسة
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زيلينسكي يُقيل أولكسي ريزنيكوف من وزارة الدفاع ويعيّن رستم عمروف خلفاً له
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف، من تتار القرم الأتراك، خلفاً له. ويجب أن يوافق البرلمان على تغيير وزير الدفاع، فيما يتوقع زيلينسكي الموافقة على القرار.
زيلينسكي يُقيل أولكسي ريزنيكوف من وزارة الدفاع ويعيّن رستم عمروف خلفاً له
وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف / صورة: AA
4 سبتمبر 2023

قرّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف، من تتار القرم الأتراك، خلفاً له.

وقال زيلينسكي في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه: "قرّرت تغيير وزير الدفاع الأوكراني. لقد أمضى أولكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوماً في الحرب الشاملة".

وأضاف: "أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى نهج جديد وأشكال جديدة من التفاعل، سواء حيال الجيش أو المجتمع، الآن يجب أن يترأس الوزارة رستم عمروف".

يُذكر أن ريزنيكوف يشغل منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ولعب دوراً في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية.

ويجب أن يوافق البرلمان على تغيير وزير الدفاع، لكن من المرجح أن يحظى القرار بدعم أغلبية المشرّعين في البرلمان الأوكراني.

وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على تعيين عمروف في منصب وزير الدفاع.

ويرأس عمروف، البالغ 41 عاماً، صندوق ممتلكات الدولة بأوكرانيا منذ سبتمبر/أيلول 2022 ولعب دوراً في عدد من المفاوضات الحساسة في الحرب، ومنها المباحثات الخاصة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وينتمي "تتار القرم" إلى مجموعة عرقية تركية يعد شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا لعمليات تهجير قسرية في القرن العشرين نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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