أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، الأحد، الاعتداء على مقبرة للأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية شرقي اليونان.

وأوضح البيان الصادر عن المتحدث باسم الوزارة تانغو بلغيتش أن شواهد قبور في مقبرة للأقلية التركية تعرضت نهاية الأسبوع (يومَي السبت والأحد) للتحطيم على أيدي مجهولين في منطقة نارليكوي بتراقيا الغربية.

وطالب بلغيتش السلطات اليونانية بالقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت ومعاقبتهم بالعقوبة التي يستحقونها والكشف عن الدوافع وراء ارتكاب هذه الواقعة.

وأشار بلغيتش إلى إعلان الأمين العام لوزارة التعليم والشؤون الدينية اليونانية فتح تحقيق في الحادثة، وأعرب عن تضامنه مع الأتراك في نارليكوي.

ودعا المتحدث باسم الوزارة اليونان إلى "اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الاتجاه لمنع حدوث أعمال مماثلة في المستقبل، وضمان سلامة وأمن الأقلية التركية في تراقيا الغربية".

وأضاف أن استهداف مقابر المسلمين كشف عن "تزايد معاداة الإسلام في جميع أنحاء أوروبا، وعن أهمية وإلحاح النضال من أجل الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة".

وتعرّضت المقبرة التركية للاعتداء في نارليكوي، الواقعة بالقرب من كوملوجينة (كوموتيني) في تراقيا الغربية، إذ أقدم مجهولون على تحطيم 20 شاهد قبر في المقبرة.