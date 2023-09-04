سياسة
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صور | "التزموا منازلكم".. أمطار غزيرة تقطع طرقاً وتغلق مدناً عدة في إسبانيا
أدت أمطار غزيرة تشهدها إسبانيا إلى قطع طرق وإغلاق مدن عدة، ما دعا السلطات إلى مطالبة السكان بالتزام منازلهم وعدم استخدام السيارات تحسباً لخطر حدوث فيضانات.
صور | "التزموا منازلكم".. أمطار غزيرة تقطع طرقاً وتغلق مدناً عدة في إسبانيا
أمطار غزيرة تشهدها إسبانيا تؤدي لقطع طُرق وإغلاق مدن / صورة: Reuters
4 سبتمبر 2023

تشهد إسبانيا هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك أرخبيل البليار، ما أدّى إلى قطع طُرق وإغلاق مدن، ودفع السلطات إلى توجيه دعوات إلى السكّان للبقاء في منازلهم، في وقتٍ يُتوقّع أن يستمر سقوط المطر اليوم.

وقالت الوكالة الوطنيّة للأرصاد الجوّية إنّ هذه الظاهرة المعروفة في إسبانيا، والمسمّاة "دانا"، تؤدّي إلى "هطول أمطار مستمرّة وواسعة النطاق، غزيرة محلّياً أو غزيرة جداً، ومصحوبة بعواصف، في كل أنحاء الإقليم باستثناء جزر الكناري".

وأكدت وزارة الداخليّة الإسبانية في بيان، أن الأمطار تغطي جزءاً كبيراً من البلاد. فيما تشعر السلطات بقلق كبير، خصوصاً أنها تأتي مع عطلة نهاية الأسبوع، التي تسبق انطلاق العام الدراسي ما يُرجّح أن تشهد الطرق ازدحاماً شديداً.

وغمرت المياه عدداً كبيراً من الطرق بالكامل، وتوقّفت حركة القطارات في أقسام عدّة، حسبما قالت شركة السكك الحديد الإسبانيّة التي عرضت على مستخدميها إرجاء رحلاتهم إلى وقتٍ آخر مجّاناً.

من جانبها، كرّرت المديريّة العامّة للنقل، دعوتها المواطنين إلى "عدم استخدام السيّارات، وملازمة المنازل".

وانتشر تنبيه على كلّ الهواتف المحمولة في مدريد، جاء فيه أنّه "نظراً إلى المخاطر الشديدة للعواصف في منطقة مدريد اليوم (...) لا تركبوا سيّاراتكم وابقوا في المنزل".

وناشدت السلطات جميع السكّان، في مدن عدّة بأنحاء البلاد، التزام منازلهم تحسباً لخطر حدوث فيضانات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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