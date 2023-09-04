أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، الاثنين، أن بلاده سجلت صادرات بقيمة 21 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، مبيناً أن ذلك أعلى قيمة صادرات خلال الشهر على الإطلاق.

وذكر بولات في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي أن صادرات تركيا نمت بنسبة 1.6% في أغسطس/آب الماضي.

وأشار الوزير التركي إلى أن قيمة الصادرات وصلت إلى هذا المستوى رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي ورغم آثار الزلزال الذي شهدته تركيا في فبراير/شباط المنصرم.

وقال: "ارتفعت صادراتنا إلى 21 ملياراً و619 مليون دولار في أغسطس/آب بزيادة 1.6%".

وكانت الصادرات التركية ارتفعت في يوليو/تموز الماضي بنسبة 8.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة 20 ملياراً و93 مليون دولار.