سياسة
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بنحو 22 مليار دولار.. ارتفاع قياسي في حجم الصادرات التركية خلال أغسطس
ارتفع حجم الصادرات التركية خلال أغسطس/آب المنصرم بنحو 22 مليار دولار، بزيادة بلغت 1.6%، محققة رقماً قياسياً هو الأعلى خلال الشهر على الإطلاق، وفقاً لما أعلنه وزير التجارة التركي عمر بولات.
بنحو 22 مليار دولار.. ارتفاع قياسي في حجم الصادرات التركية خلال أغسطس
بولات: ارتفعت صادراتنا إلى 21 ملياراً و619 مليون دولار في أغسطس بزيادة 1.6%. / صورة: AA
4 سبتمبر 2023

أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، الاثنين، أن بلاده سجلت صادرات بقيمة 21 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، مبيناً أن ذلك أعلى قيمة صادرات خلال الشهر على الإطلاق.

وذكر بولات في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي أن صادرات تركيا نمت بنسبة 1.6% في أغسطس/آب الماضي.

وأشار الوزير التركي إلى أن قيمة الصادرات وصلت إلى هذا المستوى رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي ورغم آثار الزلزال الذي شهدته تركيا في فبراير/شباط المنصرم.

وقال: "ارتفعت صادراتنا إلى 21 ملياراً و619 مليون دولار في أغسطس/آب بزيادة 1.6%".

وكانت الصادرات التركية ارتفعت في يوليو/تموز الماضي بنسبة 8.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة 20 ملياراً و93 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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