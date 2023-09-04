كشفت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الاثنين، عن تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو/تموز على أساس شهريّ، وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي.

وانخفضت الصادرات في يوليو/تموز 0.9% على أساس شهريّ. وكان الخبراء توقعوا تراجعاً بواقع 1.5% على أساس شهريّ.

وأوضحت بيانات المكتب أن الواردات ارتفعت 1.4% على أساس شهريّ. وسجّل ميزان التجارة الخارجية فائضاً 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو/تموز، مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق.

وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.5% على أساس شهريّ فيما تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل 2.5%.

وأغلقت ألمانيا النصف الأوّل من العام الحالي بنموّ ضئيل في الصادرات بسبب انخفاض الطلب، إذ زادت الصادرات في شهر يونيو/حزيران بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه لتصل إلى 131.3 مليار يورو.

وكان خبراء، أشاروا إلى أنّ من المرجح أن يظلّ النصف الثاني من العام صعباً للغاية على رائدة التصدير في أوروبا.