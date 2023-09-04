سياسة
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وسط تباطؤ الطلب العالمي.. صادرات ألمانيا تتراجع في يوليو
انخفضت صادرات ألمانيا خلال يوليو/تمور الماضي نحو 1%، وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1.4% على أساس شهري، وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا.
وسط تباطؤ الطلب العالمي.. صادرات ألمانيا تتراجع في يوليو
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة حاويات على نهر إلبه في هامبورغ، ألمانيا. / صورة: Reuters
4 سبتمبر 2023

كشفت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الاثنين، عن تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو/تموز على أساس شهريّ، وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي.

وانخفضت الصادرات في يوليو/تموز 0.9% على أساس شهريّ. وكان الخبراء توقعوا تراجعاً بواقع 1.5% على أساس شهريّ.

وأوضحت بيانات المكتب أن الواردات ارتفعت 1.4% على أساس شهريّ. وسجّل ميزان التجارة الخارجية فائضاً 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو/تموز، مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق.

وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.5% على أساس شهريّ فيما تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل 2.5%.

وأغلقت ألمانيا النصف الأوّل من العام الحالي بنموّ ضئيل في الصادرات بسبب انخفاض الطلب، إذ زادت الصادرات في شهر يونيو/حزيران بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه لتصل إلى 131.3 مليار يورو.

وكان خبراء، أشاروا إلى أنّ من المرجح أن يظلّ النصف الثاني من العام صعباً للغاية على رائدة التصدير في أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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