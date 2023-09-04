أعادت حادثة مقتل قائد مجموعة "فاغنر" الروسية إثر تحطّم طائرته الحديث حول "شركات الحرب" الخاصة، التي تزايد دورها بالتزامن مع التوترات الدولية وتحولات الصراعات المعاصرة.

وإلى جانب "فاغنر"، برز سابقاً اسم شركة "بلاك ووتر" الأمريكية التي تسمى حالياً "أكاديمي"، لتشكلان اثنين من أبرز التشكيلات التي تجمع بين دور القوات العسكرية والشركات الخاصة في تنفيذ المهام العسكرية والأمنية.

ورغم الطابع المختلف لكلٍّ من هاتين الشركتين والتأثيرات الاستراتيجية لأنشطتهما على المشهد العالمي والسياسة الخارجية، لكنّهما يلتقيان في كثير من النقاط المشتركة.

أوجه التشابه والاختلاف

وحول ذلك يقول الضابط الأمريكي مورغانليريت، وهو أحد المتعاقدين السابقين في شركة "بلاك ووتر"، إنّ "المهام التي كانت تقوم بها شركته في العراق دفاعية تقتصر على حماية المسؤولين ولم تسيطر على الأراضي إلا بشكل مؤقت عندما تتعرض للهجوم، كما لم يكن لديها نفس العتاد الذي تمتلكه القوات العسكرية الأمريكية".

في المقابل، ترقى مجموعة "فاغنر" إلى كونها جيشاً مكلفاً بمهام هجومية، حيث جرى تجهيزهم ونشرهم للسيطرة على الأرض والاحتفاظ بها والانتقال إلى هدف جديد، ويشمل تسليحهم الدبابات والطائرات والألغام والمعدات، على خلاف الشركات العسكرية الخاصة الأمريكية.

وعن أوجه التشابه بين الشركتين، يشير مورغانليريت إلى "عدم وجود قواعد اشتباك محددة خلال مشاركتها في المهام التي يقومون بتأديتها نيابةً عن الدولة، لكنّهم يقومون بذلك دون قلق من مساءلة القانون".

وتعمل الشركات العسكرية الخاصة التابعة للولايات المتحدة أو روسيا في كثير من مناطق الصراع سواء أوكرانيا وسوريا وإفريقيا وغيرها، وتقوم بمهام لا ترغب الحكومات في ربط اسمها بها.

وتُتهم هذه الشركات الأمنية الخاصة بارتكاب جرائم حرب والاستخدام المفرط للقوة في مناطق النزاع، كونها تشعر بالحماية من المساءلة القانونية.

القدرات والاستقلالية

ويرى المحلل الاستراتيجي والخبير في الشؤون الإقليمية والدولية، محمد عيد الشتلي، أنّ القدرات بين الشركتين تختلف من حيث المقارنة بينهما، لأنّ "فاغنر" تعد منظومة كبرى مقارنةً مع "بلاك ووتر" التي تعد مؤسسة أمنية مقيدة منبثقة من الجيش الأمريكي.

ويوضح الشتلي في حديثه مع TRT عربي، أنّ مهام "بلاك ووتر" محدودة وتحت مظلة الجيش الأمريكي في منطقة النزاع، فيما "فاغنر" على العكس تماماً؛ لأن لديها امتداداً واسعاً عابراً للقارات وتعد حليفاً مباشراً للجيش الروسي.

ويشير إلى أنّ "فاغنر" أصبحت منظومة تتعامل كالند مباشرةً مع الدول، ولديها وجود في مناطق النزاع البعيدة عن الوجود الروسي، مثل ليبيا والنيجر ومالي وإفريقيا الوسطى وتشاد، حيث تعد "فاغنر" حليفاً للدولة الروسية فيما "بلاك ووتر" تعد مجرد تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

ويلفت المحلل الاستراتيجي إلى أنّ الشركتين تعتمدان على التنسيق والتعاون المتبادل مع الجيش ووزارة الدفاع لكل دولة، حيث إنّ هذا هو أحد أوجه التشابه بينهما، ولا يمكن للشركتين التخلي عن هذا الدعم، وأيّ خلل يصيب هذا التعاون قد يؤدي إلى تصادم مباشر، وهذا ما حدث في محاولة انقلاب "فاغنر" على وزارة الدفاع الروسية قبل شهرين.

وحول التأثير على الأوضاع الأمنية في ميدان عملهما، يبيّن خبير الشؤون الإقليمية والدولية، أنّ "فاغنر أسهمت في كثير من الانقلابات والتوترات في الدول التي وُجدت بها لا سيّما في المحور الإفريقي، وأصبحت حليفة الجيش الروسي في أوكرانيا، وحققت نجاحات كثيرة لصالح روسيا".

وعلى العكس تماماً، "لم تستطع شركة (بلاك ووتر) تحقيق أي إضافة للجيش الأمريكي"، وفق الشتلي، حيث أصبحت مجرد مكمِّل للعمليات الصغيرة المحدودة في مناطق النزاع الرئيسية، مثل العراق.

وحول أسباب لجوء هذه الدول إلى استخدام هذه الشركات بدلاً من الاكتفاء بالمؤسسات العسكرية الرسمية، يشير الشتلي إلى أنّها "تساعد الدول الكبرى على التملص من تطبيق القوانين الدولية في الحرب، حيث تسهّل هذه القوى عملية الجيوش في تمشيط مناطق الصراع للمدنيين، حيث لا تخضع هذه الشركات للمساءلة القانونية والملاحقات الدولية، مما يعطيها حرية التحرك والتوسع والقيام بالعمليات الخاصة دون محاسبة".

تأثيراتها الاستراتيجية

وفي الوقت الذي يمكن أن تشكّل فيه شركات الحرب الخاصة مكمّلاً أو حتى بديلاً للقوات العسكرية التقليدية، لكنّها تلعب دوراً حيوياً ومعقداً في تنفيذ استراتيجيات هذه الدول.

إذ تمتلك هذه الشركات الأمنيّة القدرة على تقديم خدمات عسكرية متخصصة ومرونة تناسب احتياجات الدول في سياقات مختلفة، وتؤدّي إلى تأثيرات متعددة في الاستراتيجيات والمصالح الدولية.

وفي هذا الإطار، يقول الخبير الأمني والاستراتيجي قحطان الخفاجي، إنّ نشأة شركات الأمن الخاصة أو الشركات العسكرية الخاصة لم تكن نتيجة لحاجة تعزز القوة العسكرية للدول التي نشأت بها، بشكلٍ مباشر، بل لمهامٍ أخرى.

ويضيف الخفاجي لـTRT عربي، أنّ دور هذه الشركات لا يقتصر على الحماية والتدريب، ولكنّها تتكفّل بمهام خاصة لا تريد الدول القيام بها عبر قواتها الرسمية (الجيش)؛ وذلك لتجنب الإدانة بشكلٍ أو بآخر.

ويلفت إلى أنّ الدول تستخدم هذه الشركات للقيام بالمهام الحرجة، فإذا نجحت هذه الشركات مع الاحتفاظ بجانب كبير من سرّيّة العمل كانت النتيجة لصالح الدولة، وإذا أخفقت أو تحرّك الإعلام بما لا ترغب الدول، عندها تُلقى المسؤولية على هذه الشركات بعيداً عن الدولة، وهذا ما حصل في العراق والصومال وأفغانستان، عندما انفضحت الأعمال الإجرامية لشركة "بلاك ووتر" فراحت الأنظار إلى هذه الشركات لا إلى الجيش الأمريكي، في وقتٍ كانت هذه الشركة تقوم بوظيفة تحقيق جانب كبير من استراتيجية أمريكا في هذه الدول.

ورغم مقتل مؤسسها، لا يعتقد الخفاجي أنّ دور "فاغنر" سيتراجع على المدى البعيد، لأنّ عدداً غير قليل من هذه القوة لم يوافق على ما قام به يفغيني بريغوجين، كما أنّ عناصرها يؤكدون الولاء لروسيا بشكل عام وللرئيس بوتين خاصة.

ويرى الخفاجي أنّ ثمّة إصلاحات وضوابط سوف تُجرى على "فاغنر"، يتبعها توسّع لدورها في الشؤون السياسية الخارجية لروسيا التي هي اليوم في أمسّ حاجة للفعل العسكري على الأرض الذي يعزّز دورها الدولي.

وحول الحدود التي يجب ألّا تتجاوزها تأثيرات هذه الشركات على السياسات الدولية، يكشف الخفاجي أنّ هذه الشركات لا يُسمح لها بأن تبدأ الفعل العسكري ضدّ جهة عسكرية دولية، وإذا ما وجب الفعل العسكري فيكون لاحقاً لفعل عسكري للجيش الرسمي، كما حصل في أوكرانيا.

وينوه الخبير الاستراتيجي إلى أنّ هذه الشركات تفضّل العمل مع المجموعات التي تعتمد السلاح في تعاملها مع دولها، كالذي يحصل في ليبيا ودعم مجموعة "فاغنر" لقوات حفتر.

هذا ويحذّر الخبراء من أنّ تنفيذ استراتيجيات الدول بواسطة شركات الحرب الخاصة يمكن أنّ يؤدي إلى تحديات قانونية وأخلاقية وتداعيات غير متوقعة، مما يلزم التنظيم والرقابة الدقيقة لهذه النشاطات.