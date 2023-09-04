وقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبة فلسطينيين في أثناء توجههم لمقاعد الدراسة، الاثنين، وفتّش عناصر شرطة إسرائيليون حقائب الطلبة وصادروا الكتب الدراسية.

وقال شهود عيان إنّ شرطة الاحتلال فتشت حقائب طلاب المدرسة الشرعية، وروضة رياض الأقصى على أبواب المسجد الأقصى في أثناء توجههم إلى مقاعد الدراسة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب إنه "جرت مصادرة بعض الكتب المدرسية وجرى إدخال الطلاب بعد ذلك".

وتوجد المدرسة الشرعية ورياض الأقصى داخل أسوار المسجد الأقصى.

ومنذ بداية العام الدراسي الجديد تشنّ سلطات الاحتلال حملات ممنهجة على المدارس الفلسطينية في القدس، بهدف مصادرة ومنع استخدام المنهاج الفلسطيني.

ويقول مسؤولون وإداريون بالمدارس في القدس الشرقية إنّ السلطات الإسرائيلية تحاول فرض كتب تُعيد طباعتها بعد إزالة العلم الفلسطيني عن غلافها وشطب كل ما يشير إلى الهوية الفلسطينية من نصوص الكتب.

كما تسعى السلطات الإسرائيلية لاستبدال المنهاج الإسرائيلي بالفلسطيني في المدارس الفلسطينية بالقدس الشرقية، حسب مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

واعتبرت محافظة القدس في وقت سابق أن "استيلاء قوات الاحتلال على الكتب اعتداء عنصري جديد على المدارس الفلسطينية ومناهجنا الوطنية التي تطبق المنهاج الفلسطيني"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكدت المحافظة أن "هذا اعتداء على حق أبناء شعبنا في التعليم، واختيار مناهجهم الخاصة بهم حسب ما كفلته لهم المواثيق الدولية، كونهم شعباً واقعاً تحت الاحتلال باعتراف المجتمع الدولي".