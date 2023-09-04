انتشلت فرق الإنقاذ الإيرانية، الاثنين، جثث 6 عمّال كانوا محاصرين داخل منجم فحم بمحافظة سمنان شمال شرقي البلاد، انهار الأحد بسبب انفجار داخلي.

وقالت وكالة إيرنا الرسمية إنه "جرى انتشال جثث 6 عمّال كانوا محاصَرين داخل منجم الفحم في منطقة طزرة التابعة لمدينة دامغان، الذي شهد انفجاراً بسبب تراكم الغاز".

وقالت الوكالة عن مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة كمال طاهريان قوله إنّ "حادث انفجار وقع بمنجم البرز الشرقي للفحم على عمق 400 متر تحت الأرض بسبب تراكم الغاز داخل نفق يبلغ عمقه 700 متر".

وأوضح طاهريان أن "الانفجار أدى إلى محاصرة 6 من عمال المنجم" داخل النفق المنهار.

وأفادت الوكالة الإيرانية بأن "حادث انفجار وانهيار المنجم وقع في نحو الساعة 7:00 من مساء الأحد بالتوقيت المحلي (15:30 ت.غ)، ما أدّى إلى إغلاق طريق الخروج أمام 6 من عمال المنجم، وفور وقوع الحادث توجهت فرق الإغاثة والإنقاذ إلى المكان.

ومنجم طرزة للفحم له تاريخ حافل بحوادث مميتة مماثلة، أحدثها كان في مايو/أيار 2021، عندما أودى انفجار بحياة عاملَين.

ووفق إعلام محلي، تُعَدّ هذه الحوادث شائعة في إيران بسبب البنية التحتية القديمة للمناجم، وهو ما يُرَدّ جزئياً إلى العقوبات الدولية والقيود التي تمنع طهران من استيراد معدات جديدة.