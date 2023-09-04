دخلت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء جنوب سوريا أسبوعها الثالث، مع اتساع ملحوظ في نطاقها الجغرافي وامتدادها إلى مناطق عديدة، إضافةً إلى ارتفاع سقفها مطالبها السياسية، وعدم اقتصارها على مجرد الاستنكار جرّاء تردّي الأوضاع الخدمية والاقتصادية.

وفي اليوم الخامس لاحتجاجات السويداء الشعبية رفع المحتجّون سقف المطالب ونادوا بـ"رحيل بشار الأسد"، كما انضمّ رجال الدين إلى مطالب المحتجّين وأكّدوا "مشروعية" هذه المطالب الشعبية.

واتخذت الاحتجاجات في يومها التاسع بتاريخ 28 أغسطس/آب الماضي أشكالاً متعدّدة، سواء بالنزول إلى الساحة العامة للتظاهر وسط مدينة السويداء، أو بتنفيذ عصيان مدني في أرجاء المحافظة الجنوبية وإغلاق الدوائر الحكومية ومقرّات تابعة لحزب البعث.

وباتت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء مشهداً مألوفاً خلال العامَين الماضيَين، إذ تشهد المحافظة من حين إلى آخر خروج مظاهرات ووقفات احتجاجية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتراجع الخدمات، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار حالات الخطف وتنامي نشاط عصابات تجارة المخدرات، لكنّ اللافت في الاحتجاجات الأخيرة هو زيادة حجمها وتنوع الفئات الشعبية المشاركة فيها وطول مدتها الزمنية مقارنة مع السابق، بالإضافة إلى ارتفاع سقف المطالب والمناداة بتحقيق انتقال سياسي بموجب القرار الأممي 2254.

شرارة الاحتجاجات

جاءت الاحتجاجات في محافظة السويداء بالتوازي مع تراجع كبير لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، إذ فقدت أكثر من 30% من قيمتها في غضون شهرين، ووصلت إلى حدود 14500 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، مما ينعكس سلباً على مستويات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وأدَّت القرارات التي اتخذها النظام السوري في أغسطس/آب 2023 إلى زيادة السخط الشعبي، إذ قرر النظام رفع سعر البنزين ليصل سعر اللتر الواحد إلى 14700 ليرة سورية (1.035 دولار أمريكي)، كما بلغ سعر المازوت 12800 ليرة سورية (0.90 دولار أمريكي).

ويقول شادي دبيسي، الناشط الإعلامي والسياسي المشارك في احتجاجات السويداء، إنّ "حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة التي صدرت عن النظام السوري خلال شهر أغسطس/آب أعطت الشرارة الأولى لانطلاق الاحتجاجات الأخيرة في المحافظة".

ويؤكد دبيسي في حديثه مع TRT عربي أنّ "الدعوات للاحتجاجات في السويداء انتشرت مباشرةً بعد قرار رفع سعر المحروقات بنسبة كبيرة، إذ أتى القرار مباشرة بعد رفع رواتب الموظفين بنسبة 100%".

ويشير الناشط السوري إلى أنّ "سائقي سيارات الأجرة والنقل العمومي في المحافظة دعوا إلى إضراب بسبب رفع سعر المحروقات، وتطورت الأوضاع إلى قطع الطرقات وتنفيذ وقفات احتجاجية".

بدوره يرى الناشط السياسي المنحدر من محافظة سويداء عهد مراد أنّ انفجار الاحتجاجات الأخيرة يعود إلى أنّ "بعض السكان المحليين الذين كان لديهم اعتقاد بقدرة النظام السوري على تقديم حلول اقتصادية شعروا بخيبة أمل بعد القرارات الأخيرة".

ويلفت مراد في حديثه مع TRT عربي إلى ما وصفه بـ"الاستياء الكبير المتراكم لدى مختلف الشرائح الشعبية من تردي الوضع المعيشي والأمني، في ظل عدم وجود أُفق لتقديم حلول لها".

ونشرت جريدة تشرين الحكومية تقريراً في 1 أغسطس/آب الجاري، أكدت فيه ارتفاع طلبات الاستقالة من العمل ضمن القطاع العام، مشيرةً إلى عدد الطلبات في محافظة ريف دمشق وحدها الذي بلغ 1800 طلب استقالة خلال النصف الأول من 2023، وحسب الصحفية فإنّ السبب هو "تدني مستوى الأجور وانتشار الفساد".

ارتفاع سقف المطالب

ويؤكد شادي دبيسي أنّ انتقال المحتجين من المطالب المعيشية وتحسين الأوضاع الاقتصادية إلى شعار "إسقاط النظام" سببه "قناعة الأهالي في السويداء بعدم إمكانية تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية في سوريا إلا برحيل النظام"، مضيفاً أن "المحتجين على قناعة بأنّ استمرار النظام في السلطة يعني مزيداً من تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية".

أما عهد مراد فيبرّر انتقال المحتجين من مطلب تحسين الاقتصاد إلى رفع شعار الانتقال السياسي بأنّ "أهالي السويداء باتوا يربطون بين التغيير السياسي ومعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد، وأنّ الاقتصاد مرتبط بالوضع السياسي وليس منفصلاً عنها".

الصحفي السوري نورس عزيز المنحدر من محافظة السويداء أفاد في حديثه لموقع TRT عربي بأن "المقابلة التي أجراها بشار الأسد مطلع شهر أغسطس/آب الماضي أسهمت إلى حد كبير في تأجيج المظاهرات بالجنوب السوري وتبنّيها لمطلب رحيل النظام، لأن قادة الحراك الشعبي في السويداء أدركوا بعد سماع التصريحات التليفزيونية للأسد أنه لا يوجد أي أمل في تغيير سلوكه".

وأشار عزيز إلى أن السويداء ليس لديها ما تخسره، إذ إنها على مدار السنوات الماضية عانت من سوء الوضع الاقتصادي والفوضى الأمنية المقصودة من طرف النظام السوري، وأبرز مظاهرها ترويج المخدرات في المجتمع بقصد تشتيته.

إلى ذلك، دعا ضباط متقاعدون منحدرون من محافظة السويداء في 27 أغسطس/آب إلى تشكيل "مجلس إدارة مؤقت"، وذلك بهدف إدارة شؤون المنطقة والإشراف على فتح معبر حدودي مع الأردن.

وصدر البيان عن الضباط برئاسة العميد المتقاعد نايف العاقل، بعد لقائهم مع رئيس المؤسسة الروحية في السويداء الشيخ حكمت الهجري، لكنّ الأخير أصدر بياناً نفى فيه دعمه لمثل هذا المطلب، مما دفع العميد العاقل إلى القول في تصريحات صحفية إنّ "ما أصدروه ليس مشروعاً جديداً، بل هو مجرد مقترحات ستجري مناقشتها مع المرجعيات الدينية".

ويبيّن الناشط شادي دبيسي أنّ بيان الضباط المتقاعدين الأول، الذي تحدّث عن تشكيل "مجلس إدارة مؤقتة"، لقي انتقادات واسعة في السويداء، مشيراً إلى أنّ غالبية النشطاء في المحافظة يعتقدون بأنّ "الخلاص يجب أن يكون سورياً كاملاً، ولا يقتصر على منطقة الجنوب السوري دون باقي المناطق".

ويؤكد دبيسي أنّ النشطاء والأهالي المنخرطين في الاحتجاجات عموماً مقتنعون بأنّ رفع مطلب "الإدارة الذاتية" يمكن أن "يسهم في إنعاش النظام السوري لسنوات قادمة، لأنّه سيزيد الشرخ بين السوريين".

مستقبل الاحتجاجات

وحول مستقبل الاحتجاج الشعبي في السويداء، يرجح الناشط عهد مراد أن "يتجه النظام السوري إلى افتعال مشكلات أمنية في المحافظة، معتمداً على بعض المجموعات المسلحة المرتبطة به ودفعها إلى تنفيذ تفجيرات أو تسهيل عمليات تنظيم داعش الإرهابي، بهدف التأثير في زخم الحراك وخفض عدد المشاركين فيه".

وخلال الأيام الماضية ألمح إعلاميون موالون للنظام السوري إلى احتمالية "دخول انتحاريين وإرهابيين" إلى محافظة السويداء، مما زاد المخاوف من افتعال أحداث أمنية في المحافظة.

لكن الناشط السياسي لفت إلى أنّ كل أسباب استمرار الاحتجاجات متوفرة لأنّ "المحتجين مقتنعون بعدم وجود أي حل لدى النظام السوري"، مضيفاً أنه "على الرغم من وجود احتماليه لانخفاض زخم المظاهرات فإنّ الاحتجاجات سوف تبقى مستمرة وإن بأشكال أخرى مثل الاضرابات والعصيان المدني".

ويوم الجمعة الماضي الموافق 1 سبتمبر/أيلول الجاري شهدت ساحة مدينة السويداء الرئيسية أكبر مظاهرة شعبية منذ بداية الاحتجاجات منتصف أغسطس/آب الماضي، إذ توافد المحتجون من أرياف المحافظة ليشاركوا مع أبناء المدينة بالمظاهرة التي رفعت سقف المطالب ونادت برحيل الأسد.