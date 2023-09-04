أُصيب ستة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال، الاثنين، خلال عملياته في مدينة جنين ومخميها شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر طبية وصول 4 مصابين إلى مستشفى جنين المركزي، وصفت إصاباتهم بالطفيفة.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بينهم اثنان مصابان بالرصاص.

كما استخدمت قوات الاحتلال طائرة مسيّرة في قصف المخيم الذي اقتحمته من عدة محاور، فيما تسللت مجموعات من وحدات إسرائيلية خاصة (مستعربون) إلى المدينة، كما أفادت وفا.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "قوات الأمن تعمل في هذه الأثناء داخل مخيم جنين"، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد مدن ومخيمات الضفة الغربية تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية من الجيش والمستوطنين، يقابلها تزايد في النشاط الفلسطيني المقاوم.

وفي يوليو/تموز الماضي شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية أطلقت عليها "البيت والحديقة" استهدفت فيها مخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة العشرات.