سياسة
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إصابة 6 فلسطينيين واعتقال آخرين عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها وأصابت 6 مواطنين واعتقلت 3 آخرين، واستخدمت قوات الاحتلال وحدات خاصة وطائرات مسيّرة في عملياتها العسكرية في المخيم.
إصابة 6 فلسطينيين واعتقال آخرين عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين
استخدمت قوات الاحتلال طائرة مسيّرة في قصف المخيم الذي اقتحمته من عدة محاور. / صورة: Reuters Archive
4 سبتمبر 2023

أُصيب ستة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال، الاثنين، خلال عملياته في مدينة جنين ومخميها شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر طبية وصول 4 مصابين إلى مستشفى جنين المركزي، وصفت إصاباتهم بالطفيفة.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بينهم اثنان مصابان بالرصاص.

كما استخدمت قوات الاحتلال طائرة مسيّرة في قصف المخيم الذي اقتحمته من عدة محاور، فيما تسللت مجموعات من وحدات إسرائيلية خاصة (مستعربون) إلى المدينة، كما أفادت وفا.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "قوات الأمن تعمل في هذه الأثناء داخل مخيم جنين"، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد مدن ومخيمات الضفة الغربية تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية من الجيش والمستوطنين، يقابلها تزايد في النشاط الفلسطيني المقاوم.

وفي يوليو/تموز الماضي شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية أطلقت عليها "البيت والحديقة" استهدفت فيها مخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة العشرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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