سياسة
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أردوغان: علاقاتنا مع روسيا في أوجها وسنوجِّه رسالة مهمة بشأن اتفاقية الحبوب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ الرسالة التي سيجري توجيهها إلى العالم بشأن اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود عقب لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ستكون مهمة للغاية.
أردوغان: علاقاتنا مع روسيا في أوجها وسنوجِّه رسالة مهمة بشأن اتفاقية الحبوب
الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الروسي في مدينة سوتشي. / صورة: AA
4 سبتمبر 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن الرسالة التي ستُوجَّه إلى العالم بشأن اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود عقب لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ستكون مهمة للغاية.

جاء ذلك في كلمة قُبيل بدء اجتماع أردوغان مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية.

وأضاف أردوغان: "بعد لقائنا ستكون الرسالة التي ستوجَّه إلى العالم وخصوصاً البلدان الإفريقية (بشأن اتفاقية الحبوب) مهمة للغاية".

وفي ما يتعلق بالعلاقات التركية-الروسية أشار أردوغان إلى أن زيارته لروسيا في غاية الأهمية "وتحمل معانيَ مهمة على صُعُد مختلفة (...) وعلاقاتنا مع روسيا في أوْجِها، وسنناقش معاً معظم الملفات الدولية".

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا يبلغ حالياً 62 مليار دولار، وأنه من دواعي السرور التقدم نحو الهدف المتمثل في رفع هذا الرقم إلى 100 مليار دولار".

وأردف: "اللقاء المرتقب لرئيسَي البنك المركزي التركي والبنك المركزي الروسي يستحوذ على أهمية بالغة في ما يخص المضيّ نحو استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية".

من جهته أكّد بوتين في كلمته وجود "تقدم ملحوظ" في العلاقات بين أنقرة وموسكو، وأشار إلى الاستمرار في "توطيد العلاقات مع تركيا".

وقال إنه سيبحث مع الرئيس أردوغان "الأزمة الأوكرانية واتفاقية شحن الحبوب"، إضافة إلى "اتخاذ خطوات مشتركة في مجالات عدة، من ضمنها المناخ".

ووصل الرئيس التركي، الاثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية في زيارة عمل ليوم واحد استجابة لدعوة نظيره الروسي.

ويرافق أردوغان في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء: الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر.

كما يرافقه وزراء: الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، والتجارة عمر بولات، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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