منذ أول أيام انقلابهم، أعلن العسكريون في النيجر موقفهم المناهض لاستمرار النفوذ الفرنسي في البلاد، وفي المقابل، رفضت باريس الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي، مطالبة بعودة السلطات المنتخبة، والإفراج عن حليفها الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وعقب انتشار الأنباء عن المحاولة الانقلابية في النيجر، أعلنت الحكومة الفرنسية، على لسان وزيرة الخارجية كاثرين كولونا، إدانتها الشديدة "لأي محاولة للاستيلاء على السلطة باستعمال القوة"، وأن البلاد تضم صوتها إلى "الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في دعوتهما لاستعادة وحدة المؤسسات الديمقراطية النيجرية".

وما زال هذا النزاع الشرس بين نيامي وباريس، مستمراً في التطور، عن طريق استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للوجود العسكري الفرنسي في البلد الإفريقي، وعزم السلطات النيجرية طرد السفارة الفرنسية، وحكم المحكمة الدستورية في النيجر بإسقاط الحصانة الدبلوماسية عن السفير.

وتطرح هذه التطورات أسئلة عدة بخصوص مصير النفوذ الفرنسي في النيجر، بخاصة بعد العزلة الدولية التي تعيشها باريس في هذا الملف، وعدم دعم حلفائها الغربيين طريقة تعاطيها معه، بالإضافة إلى تردد مجموعة دول غربي إفريقيا "إيكواس" في التدخل العسكري الذي طالما لوحت به.

مظاهرات وإلغاء اتفاقات

لليوم الرابع على التوالي، استمرت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للوجود العسكري الفرنسي بالنيجر، وتجمهر الآلاف من النيجريين، الأحد، في ميدان قرب قاعدة عسكرية نيجرية، حيث يتمركز جنود فرنسيون، ورددوا شعارات تطالب بمغادرة تلك القوات ترابهم الوطني.

وشارك أعضاء من المجلس العسكري في المظاهرات، ونقلت شبكة الجزيرة القطرية، على لسان مصدر عسكري نيجري، قوله بأن المجلس وجّه بتسليح الشرطة في العاصمة والمناطق المتاخمة لها، وأبقى على حالة التأهب في صفوف الجيش.

وتأتي هذه الاحتجاجات الواسعة، بعد شهر من إعلان السلطات العسكرية في نيامي فض ارتباطاتها العسكرية مع باريس. وفي 3 أغسطس/آب الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلغاء جميع الاتفاقات الدفاعية التي أبرمتها الحكومات السابقة مع فرنسا.

وردتعليه السلطات الفرنسية على القرار بالرفض، معتبرة أنه لا يحق للمجلس العسكري بالنيجر إلغاء اتفاقيات عسكرية معها، وأن ذلك "أمر قانوني لا يحق إلا للسلطات الشرعية المنتخبة". وتحتفظ باريس إلى اليوم بما يقدر بـ1500 جندي داخل الأراضي النيجرية، بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين، أبرزهما قاعدة نيامي الجوية.

وفي تطور متزامن مع المظاهرات، سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي في نيامي، سيلفان إيتيه، وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة، حسب ما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ورفضت فرنسا سحب سفيرها من النيجر، وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، في مقابلة مع صحيفة "لوموند": "إنه ممثلنا لدى السلطات الشرعية في النيجر.. لا يتعين علينا الرضوخ لأوامر وزير لا يتمتع بشرعية"، مؤكدة أن باريس تضمن "قدرته على مواجهة ضغوط الانقلابيين بأمان تام".

عزلة فرنسا في النيجر!

وفي مساعيها للحفاظ على نفوذها في النيجر، تتخذ فرنسا منحى تصعيدياً رافضاً لفتح أي باب للحوار مع قادة الانقلاب، وهو ما يرفضه حلفاؤها سواء في واشنطن أو بروكسيل، مرجحين إمكانية الحل الدبلوماسي للقضية.

وتمسك الخطاب الرسمي في واشنطن بالحذر في استعمال مصطلح "انقلاب" لوصف الأحداث في النيجر خلال الأيام الأولى لها، كما سعت الخارجية الأمريكية إلى فتح قنوات حوار مع المجلس العسكري، على الرغم من فشل المحاولة الأولى التي قادتها نائبة وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة فيكتوريا نولاند.

وحسب تقرير لـ"بوليتيكو" الأمريكية، فإن الحذر الدبلوماسي الأمريكي بشأن توصيف انقلاب النيجر، ينطلق من خوف واشنطن على مصالحها في البلد الإفريقي، لأن وصف الأحداث بـ"الانقلاب" هو قرار قانوني وليس مجرد مسألة استخدام كلمة واحدة، قد يجبر الإدارة الأمريكية على وقف جميع شراكاتها العسكرية والاقتصادية مع النيجر، وفق ما نشرت المجلة.

وفي تقرير آخر للمجلة الأمريكية ذاتها، أشارت إلى أن "الانقلاب في النيجر يثير توترات جديدة في التحالف الأمريكي-الفرنسي"، وأنه على الرغم من أن المسؤولين الفرنسيين يدعمون أيضاً حلاً سلمياً في النيجر، فإنهم ينتقدون نهج الولايات المتحدة، معتبرين أن إشراك المجلس العسكري في أي حل دبلوماسي يعزز مركز الانقلابيين.

وتعيش فرنسا عزلة أيضاً وسط الاتحاد الأوروبي عقب الانقلاب في النيجر، وهذا ما أوضحته صحيفة "لوموند"، بالحديث عن أن وزراء الخارجية الأوروبيين تصرفوا بحذر شديد مع ملف البلد الإفريقي، أثناء اجتماعهم يوم الخميس في مدينة طليطلة الإسبانية.

وفي إفريقيا أيضاً، ما زال حلفاء فرنسا في مجموعة "إيكواس" يترددون في تنفيذ تهديداتهم بالتدخل العسكري في النيجر، بعد أن لوحوا بهذه الورقة منذ أكثر من شهر. وكانت فرنسا قد عبرت عن دعمها لهذا الخيار، ونوهت في بيان سابق لخارجيتها بقرار المجموعة بحشد قوات عسكرية على حدود النيجر.

بالمقابل، أشار الرئيس الدوري لـ"إيكواس" والرئيس النيجيري بولا تينوبو، في تصريحات أخيرة له، إلى إمكانية اتجاه المجموعة نحو خيار الموافقة على فترة انتقالية في النيجر تدوم تسعة أشهر، وهي سابقة من نوعها في خطاب تينوبو، الذي كان أحد أبرز المتحمسين للتدخل العسكري منذ فشل المحادثات الأولى مع الانقلابيين.

ما مصير نفوذ فرنسا بالنيجر؟

يتوقع محللون أن يلقى النفوذ الفرنسي في النيجر المصير ذاته الذي لقيه في مالي وبوركينا فاسو، إذ عمدت السلطات الجديدة في تلك البلدان إلى فك الارتباط بشكل كامل مع القوة الاستعمارية القديمة، بداية بطرد القوات وإلغاء الاتفاقات العسكرية، وصولاً إلى إسقاط صفة الرسمية عن اللغة الفرنسية كما حصل في مالي.

ومن جانبه، يرى المحلل والصحافي المهتم بالشأن الإفريقي، إسحاق عبد الرحمن، أن "كل المؤشرات الواقعية الآن، بداية من الرفض الشعبي للوجود الفرنسي وخروجه للتظاهر ضده، وإصرار العسكر النيجري على طرد البعثة الدبلوماسية الفرنسية، إضافة إلى قرار المحكمة العليا في البلاد برفع الحصانة عن السفير الفرنسي، تشير إلى أننا نرى سيناريو شبيهاً جداً بالسيناريو المالي، بالطريقة والأسلوب ذاتيهما، لكنه أكثر ألماً وتعقيداً لفرنسا".

ويضيف المحلل التشادي، في حديثه لـTRT عربي، أن "الموقف المتهور للسلطات الفرنسية من الانقلاب في النيجر، وتخوفها الشديد من تحديد نفوذها في المنطقة بشكل عام، لا يقود إلا إلى تعقيد الأوضاع، وهو ما يؤدي إلى طردها من البلاد دبلوماسياً وعسكرياً".

ويرى إسحاق عبد الرحمن بأن باريس لا يمكنها الاعتماد على حلفائها، سواء في الغرب أو إفريقيا، بشأن ملف النيجر، كون "التدخل العسكري لإيكواس تأخر بسبب رفض مجلس الشيوخ النيجيري وبعده برلمانات المجموعة، وجرى رفض هذا الخيار أيضاً شعبياً من شعوب الدول المجاورة. كما أن التداخل القبلي بين النيجر ونيجيريا، إضافة إلى القدرات الاقتصادية والعسكرية النيجيرية لا تسمح بالمضي قدماً في هذه الخطوة".

ويرجح المتحدث إلى أنه لم يبقَ لفرنسا سوى تشاد "كمحطة أخيرة لقوات برخان في منطقة الساحل منذ انقلابات إفريقيا الوسطى و مالي وبوركينا فاسو"، ويذكر أن تشاد أيضا تعرف حراكاً مناهضاً لفرنسا ورافضاً لوجودها العسكري في البلاد.