سياسة
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أردوغان: نعتقد إمكانيةَ الوصول خلال فترة وجيزة إلى حل بشأن اتفاقية الحبوب
قال الرئيس التركي إنه يجب العمل على إنهاء العراقيل التي تمنع استمرار اتفاقية الحبوب، مشيراً إلى أنه من الضروري وجود باقة جديدة للاتفاق عليها مجدداً مع الجانب الروسي والأمم المتحدة.
أردوغان: نعتقد إمكانيةَ الوصول خلال فترة وجيزة إلى حل بشأن اتفاقية الحبوب
أردوغان: نعتقد بإمكانية الوصول خلال فترة وجيزة إلى حل بشأن اتفاقية الحبوب / صورة: AA
4 سبتمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن "تركيا تعتقد إمكانية الوصول خلال فترة قصيرة إلى حل يلبي التطلعات فيما يتعلق بحزمة المقترحات الجديدة، بشأن اتفاقية شحن الحبوب".

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي الروسية "أعددنا مع الأمم المتحدة حزمة مقترحات جديدة من شأنها إحراز تقدّم كبير ونعتقد بإمكانية الحصول على نتائج منها".

وأكد أنه "يجب العمل على إنهاء العراقيل التي تمنع استمرار اتفاقية الحبوب، ومن الضروري وجود باقة جديدة للاتفاق عليها مجدداً مع الجانب الروسي والأمم المتحدة، وسنعمل خلال فترة وجيزة لإيجاد الحل المناسب".

وقال إن "44% من الحبوب تصل إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكننا نسعى لإيصالها إلى الدول الفقيرة".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "من الضروري العمل على نموذج مثالي ودائم لاستمرار اتفاقية الحبوب"، وقال إن "الدول الأخرى لم تقدم مثل هذا النموذج".

وأوضح أن تركيا "سعت في الأيام الأخيرة لإنعاش اتفاقية الحبوب والعمل على مبادرة البحر الأسود لما في ذلك من دور مهم في تحديد أسعار المواد الغذائية وإمداد الدول المحتاجة إلى الحبوب".

كما أبدى أردوغان استعداد بلاده إلى تأدية "ما يقع على عاتقها بشأن الحرب في أوكرانيا"، مشيراً إلى أن تركيا استضافت مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا وأنها مستعدة مجدداً لتأدية ما يقع على عاتقها.

من جانبه، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي أردوغان على دوره "كوسيط" في حل الأزمات، مشيراً إلى أنه، وبمبادرة شخصية من أردوغان، "استطعنا تحقيق كثير من التطورات فيما يتعلق باتفاقية الحبوب، والآن نتحدث عن إمكانيات جديدة بهذا الشأن ولم نرفض المبادرة".

وقال "تعرضنا لخداع شركائنا الغربيين، لكننا مستعدون لبذل الجهود لمواصلة ممر الحبوب في حال الإيفاء بالوعود في غضون أيام".

وأضاف بوتين أنه سيستمر في بحث الأزمة الأوكرانية واتفاقية الحبوب مع الرئيس التركي.

وأكد أن روسيا منفتحة على الاتفاقيات ويمكن إعادة النظر فيها "لكننا بحاجة إلى العمل على اتفاقيات جديدة (بشأن الحبوب).

وقال إنه "يجب تصدير الحبوب الروسية إلى كل العالم بشكل عادل ويجب أن تكون الأسعار عادلة"، مشيراً إلى أن "الحبوب يجب أن تذهب إلى تركيا أولاً ثم يجري إرسالها إلى الدول الفقيرة التي تحتاج إليها".

وأوضح "قرارنا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب كان بسبب عدم التزام الغرب مطالبَ موسكو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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