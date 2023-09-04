أثار حظر ارتداء "العباءة" في المدارس الفرنسية جدلاً محموماً، وطغى خلال الأيام القليلة الماضية على تغطية وسائل الإعلام، وسط تحذيرات من خطورة هذا القرار.

ومع بداية عام دراسي جديد يدخل معه القرار حيّز التنفيذ، وجه وزير الداخليّة الفرنسي جيرالد دارمانين رسالة إلى الشرطة لتأكيد "الطبيعة الحساسة التي تنطوي عليها هذه العودة إلى المدرسة" فيما يتعلق بمس العلمانية في الأوساط المدرسية.

على حين قال وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال عبر إذاعة RTL: "حددنا 513 مدرسة على أنها من المحتمل أن تكون معنية بهذه القضية في بداية العام الدراسي".

أمر خطير

واعتبرت الأمينة العامة لنقابة الاتحاد العمالي العام، صوفي بينيه، أن "بدء العام الدراسي بهذا الإعلان هو أمر خطير جداً".

وقالت لقناة "فرانس 2" التلفزيونية العامة إن هذا "يحجب القضايا الحقيقية" و"يَصِمُ جزءاً من السكان".

يذكر أنه، وفقاً لقانون 15 مارس/آذار 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية.

"عودة مدرسية ساخنة"

وبينما رحب مديرو المدارس بالحظر، اعتبر العديد من المعلمين في المقابل أن قضية العباءة "لا ينبغي أن تخفي القضايا الحقيقية على أرض الواقع".

كما ترى رابطة أولياء أمور الطلاب أن قضية حظر العباءة يجب "ألا تطغى على القضايا المرتبطة بنقص موظفي" الإدارة أو التمريض أو "الأولوية التي يجب إعطاؤها لمكافحة التحرش أو الفصول المكتظة، أو منع التسرّب من المدارس أو لآلاف الأطفال المشردين".

وإلى جانب قرار حظر "العباءة" المثير للجدل، تأتي بداية العام الدراسي، في ظل أجواء من التوتر بسبب أزمة تعيين المعلمين، إذ لم تشمل مسابقات التعيين في البلاد التقدم لشغل أكثر من 3100 وظيفة هذا العام.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بالوفاء بفرز "معلم لكل فصل" في بداية العام الدراسي.

كما طرحت الحكومة سياسة "غير مسبوقة" لإعادة التقييم وحل هذه الأزمة، لكن النقابات استقبلت هذه التدابير بتحفظ كبير. وعارضت بوضوح تنفيذ "الميثاق" الذي ينص على زيادات جديدة في الأجور مقابل القيام بمهام إضافية، ولا سيما العمل كبدائل لمدة قصيرة.

وكان وزير التربية الفرنسي غابريال أتال، قد أعلن نهاية أغسطس/آب الماضي، حظر "ارتداء العباءة في المدارس" في فرنسا، مشدّداً على سعيه إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر، مؤكداً أن "العلمانية هي حرية تحرير الذات من خلال المدرسة".

وأبدى المجلس الإسلامي الفرنسي آنذاك، استغرابه من قرار الوزير، مشدداً على أن "العباءة لا يمكن قبولها كرمز ديني".

ونددت الجالية المسلمة في فرنسا وناشطون بالقرار "المتعسف" للحكومة الفرنسية، واعتبروا أن "القوانين المناهضة للمسلمين ستزداد في السنوات المقبلة".