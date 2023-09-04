يشقّ الإعصار "هايكوي" طريقه إلى جنوب الصين، بعدما تسبّب بانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل في تايوان واقتلع مئات الأشجار، وألحق أضراراً بالغة بالطرق الساحلية.

وبعد أن ابتعد "هايكوي" قليلاً عن الجزيرة، ارتدَّ إلى اليابسة مرة أخرى في وقت مبكر الاثنين في جنوب غرب كاوشيونغ قبل أن ينطلق باتجاه مضيق تايوان.

وأصيب أكثر من 100 شخص بجروح طفيفة خلال الإعصار، بحسب ما أعلنت السلطات.

وشوهد الدمار في منطقة تايتونغ الساحلية، وهي مقاطعة جبلية في شرق تايوان الأقل كثافة سكانية، إذ ضربت العاصفة في اليوم السابق.

أما شمالاً في بلدة تشانغبين، فنقل العمال كتلاً خرسانية ضخمة إلى طريق سريع ساحلي انهار جزئياً بسبب الأمواج القوية. ونصبت حواجز ثقيلة بالقرب من الحافة لمنع السيارات من الانزلاق على الطرق.

انقطاع الكهرباء

تسبب "هايكوي" وهو أول إعصار يضرب تايوان منذ أربع سنوات بإجلاء قرابة 8 آلاف شخص في جميع أنحاء الجزيرة، وخاصة من المناطق الجبلية المعرضة للانزلاقات الأرضية، وألغيت مئات الرحلات الجوية وأغلقت المتاجر أبوابها.

وانقطعت الكهرباء مؤقتاً عن أكثر من 260 ألف أسرة، وكان نحو 22 ألف منزل من دون كهرباء بعد ظهر الاثنين، بينما ما زالت المدارس والمتاجر مغلقة في 14 مدينة مع هطل الأمطار الغزيرة.

وقالت خبيرة في مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، إن الإعصار بدا كأنه يبتعد عن الجزيرة، ويتجه إلى البحر، لكنه عاد إلى اليابسة مرة أخرى في كاوشيونغ نحو الساعة 4:00 صباحاً (20 ت.غ).

وأضافت أنه "خلال الليل كان مركز الإعصار يدور تقريباً" حول المدينة الساحلية، لكن مع تحركه على طول الساحل "ضعف تدريجياً".

وبحلول منتصف النهار، تحركت العاصفة جنوب غرب جزيرة بينغو النائية في تايوان.