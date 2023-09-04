سياسة
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ألمانيا: تركيا تبذل جهوداً دبلوماسية مهمة لإحياء اتفاقية الحبوب
أثنت وزيرة الخارجية الألمانية على الجهود الدبلوماسية المكثّفة لتركيا في سبيل إحياء اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي أعلنت موسكو الانسحاب منها.
ألمانيا: تركيا تبذل جهوداً دبلوماسية مهمة لإحياء اتفاقية الحبوب
ألمانيا تشيد بالدبلوماسية التركية لإحياء اتفاقية الحبوب / صورة: AA
4 سبتمبر 2023

تزامناً مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي، الاثنين، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أشادت ألمانيا، بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا لإحياء صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، ووصفتها بأنها "مهمة".

جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مؤتمر صحفي مع نظيرتها الرومانية لومينيتا أودوبيسكو، في العاصمة برلين.

وقالت بيربوك إن "لعبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مع صفقة الحبوب تعد لعبة ساخرة".

وأضافت أن "الجهود التي تبذلها تركيا لإعادة الصفقة إلى مسارها مهمة".

وفي وقت سابق الاثنين، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمدينة سوتشي، وناقشا خلال اللقاء سبل إحياء صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي اللقاء، أكد الرئيس أردوغان "ضرورة مواصلة العمل باتفاقية الحبوب ومعالجة ما يشوبها من نواقص".

كما أعرب بوتين عن عزم بلاده إحياء اتفاقية ممر الحبوب "بشرط السماح بتصدير منتجاتها الزراعية عبر البحر الأسود من دون عوائق".

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، رفضت موسكو تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إنها "ستمدد حال تنفيذ الجزء الروسي منها".

واشتكت روسيا من أن القيود والعقوبات المفروضة عليها على خلفية الحرب الدائرة مع أوكرانيا أعاقت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي منتجات تعتبرها موسكو مهمة أيضاً لسلسلة الغذاء العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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