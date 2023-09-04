سياسة
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ألمانيا.. تراجُع الصادرات خلال يوليو وتوقعات باستمرار الانكماش الاقتصادي
تراجعت الصادرات الألمانية في يوليو/تموز بنسبة 0.9% مقارنة بشهر يونيو/حزيران، وسط توقعات بتراجع حاد أكبر خلال الفترة القادمة.
ألمانيا.. تراجُع الصادرات خلال يوليو وتوقعات باستمرار الانكماش الاقتصادي
  الصادرات الألمانية تتراجع إلى 130,4 مليار يورو خلال يوليو/تموز / صورة: AA
4 سبتمبر 2023

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وكالة الإحصاءات الفيدرالية "ديستاتيس"، الاثنين، تراجع قيمة الصادرات الألمانية في يوليو/تموز بـ0.9% مقارنة بالشهر السابق.

و بلغ مجموع الصادرات، وفق الأرقام المعدّلة، 130,4 مليار يورو (141 مليار دولار)

وتوقّع محللو "فاكت سيت" تراجعاً حاداً أكثر بنسبة 1,5%.

في المقابل، ازدادت الواردات بـ1,4% مقارنة بشهر يونيو/حزيران، ليبلغ مجموعها 114,5 مليار يورو.

وتراجع الفائض التجاري للبلاد (الفارق بين الصادرات والواردات) بشكل طفيف إلى 15,9 مليار يورو.

وقال خبير الاقتصاد لدى مصرف "آي إن جي" كارستن برجسكي إن "التجارة لم تعد محرّك النمو القوي والقادر على الصمود في الاقتصاد الألماني كما كانت في السابق، بل تحوّلت إلى عامل إبطاء".

ومنذ أشهر، تشهد الصادرات الألمانية تباطؤاً نتيجة الصعوبات المرتبطة بسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي الهش والتضخم المرتفع.

وكان التضخم قد تراجع في البلاد إلى 6,1% في أغسطس/آب لكنه بقي عند مستوى أعلى بثلاث مرّات عن المعدل الذي يعد هدف البنك المركزي الأوروبي.

وتحاول بعض القطاعات المعتمدة بشدة على الطاقة العودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت مسجّلة قبل الحرب في أوكرانيا، وسط ارتفاع حاد في الأسعار.

وشهد الاقتصاد الألماني كساداً في الربع الثاني من عام 2023، بعد أن انكمش في الربعين السابقين.

وتتوقع أبرز مؤسسات البلاد الاقتصادية أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0,2% إلى 0,4% خلال العام 2023 بأكمله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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