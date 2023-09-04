سياسة
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بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل وآمل أن يستمر الوضع هكذا
أكد الرئيس الروسي بوتين مجدداً "فشل" الهجوم الأوكراني المضاد لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، معرباً عن أمله في أن يستمر الوضع هكذا.
بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل وآمل أن يستمر الوضع هكذا
بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد فشل وآمل أن يستمر الوضع هكذا / صورة: AA
4 سبتمبر 2023

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده "فشل" الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني بداية يونيو/حزيران الماضي ومكنه من استعادة السيطرة على بعض المناطق.

وقال بوتين في تصريحات صحفية، الاثنين "إنه فشل (الهجوم). على أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط"، مضيفاً "سنرى ما سيحصل لاحقاً، لكنني آمل أن يبقى الأمر على هذا النحو".

وشن الجيش الأوكراني في يونيو/حزيران هجوماً مضاداً واسع النطاق في الجنوب والشرق بهدف تحرير الاراضي الاوكرانية التي سيطرت عليها روسيا، إلا أن قوات كييف تتقدم ببطء شديد بسبب الدفاعات الروسية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الاثنين، أن الجيش الأوكراني يشن "منذ عشرة أيام على الأقل هجمات عنيفة مع عديد كبير وبآمال كبيرة".

وأضاف "اليوم، كل شيء يحصل بالضبط كما قال رئيسنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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