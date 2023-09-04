سياسة
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شاهد| سيول جارفة بإسبانيا تودي بحياة 3 أشخاص على الأقل
أعلنت السلطات الإسبانية مقتل 3 أشخاص على الأقل، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تغمر البلاد منذ مساء الأحد. بينما تبحث فرق الإنقاذ عن الناجين.
شاهد| سيول جارفة بإسبانيا تودي بحياة 3 أشخاص على الأقل
الفيضانات تغمر وسط إسبانيا متسببة بإغلاق الطرقات / Others
4 سبتمبر 2023

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وفقد 3 جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تجتاح وسط إسبانيا.

وأعلنت السلطات الاثنين إغلاق طرق وخطوط قطارات أنفاق وسكك قطارات فائقة السرعة. وأرسلت خدمات الطوارئ هليكوبتر لإنقاذ أشخاص احتموا بأسطح منازلهم في منطقة طليطلة التي تبعد نحو 50 كيلومتراً جنوب غربي مدريد.

وتسببت الأمطار الغزيرة المفاجئة التي استمرت منذ الأحد حتى وقت مبكر من يوم الاثنين بتحويل الشوارع إلى أنهار من الوحل جرفت سيارات وحاويات قمامة في مناطق مدريد وقشتالة لا مانشا وكتالونيا وفالنسيا. بينما شاهدت بعض المناطق تساقطاً للثلوج.

ولقي شخصان حتفهما في المنطقة الريفية المحيطة بطليطلة وسط البلاد، إذ سجلت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية مستوى قياسياً من الأمطار.

وقالت الشرطة إن أحد القتلى شاب حوصر في مصعد امتلأ بالماء، بينما كان آخر داخل سيارة عندما غمرتها المياه. وثالث القتلى رجل (50 عاماً) أُبلغ عن فقدانه قبل العثور على جثته بعد الظهر طافية في نهر بالقرب من منزله في بلدة كامارينا.

وقالت خدمات الطوارئ إنها تعاملت في منطقة مدريد مع نحو 1200 حادث الليلة الماضية. ويواصل رجال الإطفاء والشرطة، في الأثناء، البحث عن مفقودين في مناطق متفرقة.

وقالت وزارة الدفاع إنها نشرت مهندسي الجيش لإقامة جسر في "ألديا ديل فريسنو" لربط الضفتين بعد انهيار الجسر الأصلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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