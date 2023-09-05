استُشهد شاب فلسطيني، وأُصيب آخر بجروج حرجة خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم "نور شمس" قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، قبل انسحابه بعد مواجهات مع فلسطينيين استمرت ثلاث ساعات.

كان مصدر طبي فلسطيني قد أعلن استشهاد الشاب عايد سميح أبو حرب (19 عاماً) من مخيم "نور شمس" بعد إصابته برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بجروح حرجة. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفجر الثلاثاء اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم "نور شمس"، واندلعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، وفق شهود عيان.

وذكر شهود أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم "نور شمس" من عدة محاور، وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وأكد الشهود أن جرافات عسكرية شرعت في عملية تجريف للشوارع، وتدمير مركبات فلسطينية خلال العملية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم في بيان، تعطيل الدوام المدرسي اليوم.

وتشهد الضفة الغربية، منذ شهور، حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات جيش الاحتلال المدن والبلدات الفلسطينية، فضلاً عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.​​​​​​​