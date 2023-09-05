سياسة
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كييف تستعيد مزيداً من الأراضي حول باخموت.. وروسيا تُسقِط مسيّرة أوكرانية
قالت نائبة وزير دفاع أوكرانيا إنّ قوات بلادها استعادت مزيداً من الأراضي على الجبهة الشرقية وتتقدم جنوباً في هجومها ضدّ القوات الروسية، فيما زار زيلينسكي منطقتين على خط المواجهة. واستعادت كييف بعض القرى والتجمعات السكنية بهجومها المستمر منذ 3 أشهُر.
كييف تستعيد مزيداً من الأراضي حول باخموت.. وروسيا تُسقِط مسيّرة أوكرانية
أوكرانيا استعادت نحو 47 كيلومتراً من الأراضي حول باخموت منذ بدء الهجوم المضاد في مطلع يونيو/حزيران. / صورة: Reuters
5 سبتمبر 2023

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، استعادة مزيد من الأراضي على الجبهة الشرقية، وتقدُّم قواتها جنوباً في هجومها المضاد على القوات الروسية.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع إنّ قوات بلادها استعادت نحو ثلاثة كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية الأسبوع الماضي بعد أشهُر من القتال العنيف.

وذكرت ماليار أن القوات الأوكرانية حققت "نجاحاً"، لم تتطرق إلى تفاصيله، في اتجاه قريتَي نوفودانيليفكا ونوفوبروكوبيفكا في منطقة زابوريجيا جنوب البلاد.

وأوضحت النائبة على تطبيق تليغرام أن أوكرانيا استعادت نحو 47 كيلومتراً من الأراضي حول باخموت منذ بدء الهجوم المضاد في مطلع يونيو/حزيران.

على صعيد آخر نشرت الرئاسة الأوكرانية مقاطع فيديو على الموقع الإلكتروني لزيلينسكي في أثناء زيارته للوحدات العسكرية في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تقع باخموت، وفي منطقة زابوريجيا حيث تحاول قوات كييف التقدم جنوباً نحو بحر آزوف.

وفي أثناء إلقاء خطابه الليلي من القطار، قال زيلينسكي إنّ تعليقات الجنود حول مسار الصراع ستؤخذ على محمل الجد.

روسيا تُسقِط مسيّرة أوكرانية

في سياق آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا في إسترا بمنطقة موسكو وفي كالوجا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وفي بيان قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ أنظمتها للدفاع الجوي دمّرت طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو من ناحية جنوب الغرب.

وتقع إسترا في منطقة موسكو على بُعد نحو 65 كيلومتراً من الكرملين من ناحية شمال الغرب.

واستعادت أوكرانيا عدداً من القرى والتجمعات السكنية في هجومها المستمرّ منذ ثلاثة أشهُر، لكن حقول الألغام والخنادق الروسية الممتدة على مساحات شاسعة عاقت تقدُّم جنودها.

وواصلت روسيا شنّ ضربات جوية على أهداف أوكرانية شملت البنية التحتية للمواني، وأعلنت عن هجمات بطائرات مسيّرة على أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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