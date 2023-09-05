أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن البرلمان سيقوم بما يلزم في ما يخص التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حال التزم البلد الأوروبي تعهداته تجاه أنقرة.

وصرّح، الاثنين، خلال مقابلة مع قناة تليفزيونية محلية بأن السويد "تقدم على خطوات يمكننا اعتبارها إيجابية".

وكشف قورتولموش أن البرلمان التركي سيقوم بما يلزم في حال واصلت الحكومة السويدية "الإشارات الإيجابية هذه"، وفق تعبيره.

وشدد على أن بلاده لديها خطوط حمراء في ما يتعلق بالإرهاب، ومطالب بوقف دعم التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمنها من قِبل دول أخرى.

وأشار قورتولموش إلى أن الخارجية التركية والمسؤولين الآخرين في الحكومة هم من سيقررون ما إذا كانت الخطوات الإيجابية التي تخطوها استوكهولم في سبيل الوفاء بتعهداتها تجاه أنقرة كافية أم لا لتصديق البرلمان على انضمامها إلى الناتو".

وكانت تركيا وقَّعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران 2022.