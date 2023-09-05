سياسة
3 دقيقة قراءة
توقعات بفرار نحو مليونَي سوداني بنهاية العام.. وحميدتي: الحرب ستنتهي قريباً
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها توقعت وصول أكثر من 1.8 مليون شخص من السودان إلى 5 دول مجاورة بحلول نهاية العام، مطالبةً بجمع مليار دولار للفارّين، فيما قال قائد الدعم السريع (حميدتي) إنّ "الحرب ستنتهي قريباً".
توقعات بفرار نحو مليونَي سوداني بنهاية العام.. وحميدتي: الحرب ستنتهي قريباً
فرَّ أكثر من مليون شخص من السودان إلى دول مجاورة مثل تشاد ومصر وإثيوبيا جرّاء اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. / صورة: AFP
5 سبتمبر 2023

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، إنها تتوقع وصول أكثر من 1.8 مليون شخص من السودان إلى 5 دول مجاورة بحلول نهاية العام.

وطالبت المفوضية بجمع مليار دولار لمساعدة الفارّين في غمرة تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض والوَفَيَات.

وفرّ أكثر من مليون شخص من السودان إلى دول مجاورة مثل تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى جرّاء اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنّ آلاف الأشخاص وصلوا إلى مركز استقبال في جنوب السودان، مضيفة أن كثيراً منهم كانوا مرضى ومنهكين بعد رحلتهم في النيل الأبيض. ومن المنتظر أن تستقبل جنوب السودان ثلث الفارّين البالغ عددهم 1.8 مليون.

وعبّرت المفوضية عن قلقها الشديد على صحة الوافدين الجدد بعد رصدها ارتفاعاً في معدلات سوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا والحصبة في "بعض" الدول المضيفة.

"الحرب ستنتهي قريباً"

بدوره قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) إنّ الحرب "ستنتهي قريباً"، معرباً عن أمله في أن يعمّ السلام البلاد.

وفي تسجيل صوتي نشره عبر حسابه الرسمي في منصة إكس قال حميدتي: "إنّ الحرب ستنتهي قريباً، ويعمّ السلام وتزول هذه الفتنة".

وأضاف: "نحن نقاتل من أجل السودان، ولكن الفلول يقاتلون من أجل السلطة.. الجميع ضحايا في الحرب التي تدور بالبلاد".

كما أشار حميدتي إلى أنه اقترح على رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إدماج الجيش والدعم السريع لخفض التوتر قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان الماضي.

ونفى حميدتي في التسجيل أن تكون قواته "هي التي بدأت الحرب"، مؤكداً أن عددها "قد تضاعف منذ بدء الحرب".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في وقفها، ما خلَّف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us