قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، إنها تتوقع وصول أكثر من 1.8 مليون شخص من السودان إلى 5 دول مجاورة بحلول نهاية العام.

وطالبت المفوضية بجمع مليار دولار لمساعدة الفارّين في غمرة تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض والوَفَيَات.

وفرّ أكثر من مليون شخص من السودان إلى دول مجاورة مثل تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى جرّاء اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنّ آلاف الأشخاص وصلوا إلى مركز استقبال في جنوب السودان، مضيفة أن كثيراً منهم كانوا مرضى ومنهكين بعد رحلتهم في النيل الأبيض. ومن المنتظر أن تستقبل جنوب السودان ثلث الفارّين البالغ عددهم 1.8 مليون.

وعبّرت المفوضية عن قلقها الشديد على صحة الوافدين الجدد بعد رصدها ارتفاعاً في معدلات سوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا والحصبة في "بعض" الدول المضيفة.

"الحرب ستنتهي قريباً"

بدوره قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) إنّ الحرب "ستنتهي قريباً"، معرباً عن أمله في أن يعمّ السلام البلاد.

وفي تسجيل صوتي نشره عبر حسابه الرسمي في منصة إكس قال حميدتي: "إنّ الحرب ستنتهي قريباً، ويعمّ السلام وتزول هذه الفتنة".

وأضاف: "نحن نقاتل من أجل السودان، ولكن الفلول يقاتلون من أجل السلطة.. الجميع ضحايا في الحرب التي تدور بالبلاد".

كما أشار حميدتي إلى أنه اقترح على رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إدماج الجيش والدعم السريع لخفض التوتر قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان الماضي.

ونفى حميدتي في التسجيل أن تكون قواته "هي التي بدأت الحرب"، مؤكداً أن عددها "قد تضاعف منذ بدء الحرب".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في وقفها، ما خلَّف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.