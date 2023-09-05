أفاد تقرير للشرطة النمساوية، الاثنين، بالعثور على رأس خنزير مقطوع وضعه مجهولون على باب مسجد في مدينة غراتس.

وقالت إذاعة ORF العامة نقلاً عن التقرير إنّ الشرطة تلقّت بلاغاً عن أحد السكان المحليين بالحادث في نحو الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي (11:40 بتوقيت غرينتش) مساء الأحد بوجود رأس خنزير مُعلّق عند مدخل المسجد.

وبعد فتح الشرطة النمساوية تحقيقاً بعد وصولها إلى المسجد وتأكدها من الحادث تولّى مكتب الدولة لحماية الدستور التحقيق.

وعادةً ما تشهد المدينة حوادث مشابهة، ففي ليلة 6 مايو/أيار 2016 ربط رجل نصفَي رأس خنزير بالواجهة الخارجية لأحد المساجد وسكب دم الخنزير فوقهما، وقبضت الشرطة عليه بعد وقت قصير.

وفي عام 2021 جرى أيضاً اتهام اثنين من أعضاء مكتب مكافحة التجسس التابع للجيش النمساوي بمعرفة حادثة 2016 ولكنهم تستروا على مخبريهم ولم ينقلوا معرفتهم إلى الشرطة.

وحُكِم على الشخصين بغرامات في يناير/كانون الثاني 2021 لكنهما استأنفا الحكم، ولا تزال هذه المحاكمة جارية.