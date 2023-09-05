سياسة
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إضراب عام بالمدن العربية في إسرائيل احتجاجاً على تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة
شمل إضرابٌ عامٌّ المدن والبلدات العربية في إسرائيل احتجاجاً على تفشي الجريمة وتقاعس وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع منظمات الإجرام، فيما قُتل مواطن عربي في حادث إطلاق قرب مدينة الناصرة صباح الثلاثاء.
إضراب عام بالمدن العربية في إسرائيل احتجاجاً على تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة
إضراب عامّ بالمدن العربية في إسرائيل احتجاجاً على تفشي الجريمة. / صورة: الجرمق الإخباري
5 سبتمبر 2023

تشهد المدن والبلدات العربية في إسرائيل منذ صباح الثلاثاء إضراباً عامّاً، احتجاجاً على تفشي الجريمة، إذ أغلقت المؤسسات العامة والخاصة والمحال التجارية أبوابها استجابة لدعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني.

واستُثنيت المدارس من الإضراب، وقالت لجنة المتابعة العليا إنها تدرس حتى الحصة الثالثة بالتوقيت المحلي "لتنطلق بعدها مسيرات شعبية محلية".

وتشير تقديرات محلية إلى أن 159 فلسطينياً قُتلوا منذ بداية العام الجاري في موجة جريمة مستمرة منذ أعوام، إذ قُتل 109 خلال عام 2022، فيما قُتل 111 في عام 2021.

وقالت لجنة المتابعة العليا في بيان الاثنين إن الإضراب يأتي "على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي والتواطؤ الحكومي الرسمي المفضوح، لجعل مجتمعنا يغرق في حالة الرعب والدم، ويحصي الضحايا القتلى والمصابين".

وأضافت: "يجب أن يظهر الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الحكومة لها من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل للأجيال الناشئة".

وطالبت اللجنة بـ"ضرورة تحويل التصدي لإرهاب الجريمة إلى انتفاضة شعبية من أجل الحياة ولتوجيه الأسهم إلى السلطة الإسرائيلية الغاشمة التي ترعى إرهاب الجريمة".

مقتل مواطن عربي في الناصرة

وبالتزامن مع بدء الإضراب أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان الثلاثاء مقتل مواطن عربي وإصابة آخر قرب مدينة الناصرة شمالي البلاد.

وأوضحت: "شرعت شرطة إسرائيل بالتحقيق في حادثة إطلاق نار باتجاه سيارة على شارع رقم 60 بالقرب من أنفاق إكسال". وأضافت الشرطة: "أسفر إطلاق النار عن وفاة شخص في الثلاثينيات من العمر ومن سكان إكسال، وإصابة آخر حالته حرجة في الخمسينيات من سكان الناصرة، وجرت إحالته إلى المستشفى".

وتحوّلت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

ويتهم القادة في المجتمع العربي المؤسسة الرسمية الإسرائيلية بالتقاعس في وضع حد للجريمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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