أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان فيلماً وثائقياً يتحدث عن مسيرة الأخير.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، الاثنين، إن بوتين سلّم أردوغان الفيلم الوثائقي في مدينة سوتشي.

وأعد الفيلم الوثائقي الصحفي الروسي ميخائيل غوسمان، نائب المدير العام لوكالة "تاس"، وأنتجته الوكالة وقناة "Rossiya-24" التليفزيونية.

وسبق أن أجرى الصحفي الروسي 4 مقابلات مع أردوغان، ويستعرض في فيلمه الوثائقي مسيرة الرئيس التركي بدءاً من طفولته، حتى بروز نجمه السياسي ونجاحاته وخدماته خلال توليه السلطة.

كما تضمن الفيلم اقتباسات من كتاب الرئيس أردوغان: "من الممكن إنشاء عالم أعدل" المترجَم إلى اللغة الروسية بتنسيق من دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وكان غوسمان قد قال سابقاً: "الرئيس أردوغان سياسي عظيم، وتركيا بلد سعيد بوجود مثل هذا القائد، ودوره كزعيم اليوم مهم للغاية ليس في تركيا فحسب ولكن في العالم أيضاً".