سياسة
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يتناول مسيرته ونجاحاته.. الرئيس الروسي يُهدي نظيره التركي فيلماً وثائقياً
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "تاس"، إن الرئيس فلاديمير بوتين أهدى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، فيلماً وثائقياً يتحدث عن مسيرة الأخير. وتضمن الفيلم اقتباسات من كتاب الرئيس أردوغان "من الممكن إنشاء عالم أعدل".
يتناول مسيرته ونجاحاته.. الرئيس الروسي يُهدي نظيره التركي فيلماً وثائقياً
الرئيس الروسي يُهدي نظيره التركي فيلماً وثائقياً يتناول مسيرته ونجاحاته / صورة: AA
5 سبتمبر 2023

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان فيلماً وثائقياً يتحدث عن مسيرة الأخير.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، الاثنين، إن بوتين سلّم أردوغان الفيلم الوثائقي في مدينة سوتشي.

وأعد الفيلم الوثائقي الصحفي الروسي ميخائيل غوسمان، نائب المدير العام لوكالة "تاس"، وأنتجته الوكالة وقناة "Rossiya-24" التليفزيونية.

وسبق أن أجرى الصحفي الروسي 4 مقابلات مع أردوغان، ويستعرض في فيلمه الوثائقي مسيرة الرئيس التركي بدءاً من طفولته، حتى بروز نجمه السياسي ونجاحاته وخدماته خلال توليه السلطة.

كما تضمن الفيلم اقتباسات من كتاب الرئيس أردوغان: "من الممكن إنشاء عالم أعدل" المترجَم إلى اللغة الروسية بتنسيق من دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وكان غوسمان قد قال سابقاً: "الرئيس أردوغان سياسي عظيم، وتركيا بلد سعيد بوجود مثل هذا القائد، ودوره كزعيم اليوم مهم للغاية ليس في تركيا فحسب ولكن في العالم أيضاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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