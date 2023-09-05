أثار نشر المستشار الألماني أولاف شولتز صورة لنفسه وهو يضع رقعة على عينه سيلاً من النكات التي شبّهت شكله بالقراصنة.

وكان شولتز تعرَّض لإصابة طفيفة بعد سقوطه في أثناء ممارسة رياضة الجري نهاية الأسبوع، ما اضطره إلى إلغاء بعض المواعيد.

وأمس الاثنين نشر المستشار صورة على منصة إكس، يظهر فيها وهو يضع رقعة سوداء كبيرة على عينه اليمنى، مع علامات حمراء لبعض الخدوش فوق الجفن.

وكتب: "شكراً على أمنياتكم الطيبة. الوضع في الصورة يبدو أسوأ مما هو عليه في الواقع".

ومتوقعاً رد فعل المتابعين، أضاف: "أنا متحمس لرؤية الميمات" الساخرة عبر الإنترنت.

وانتشرت عبر الإنترنت نكات كثيرة من وحي صورة المستشار الألماني، إذ شبّهه كثيرون بالقرصان.

وأظهرت إحدى النكات شولتز على شكل قرصان رسوم متحركة يضع رقعة عين ويلوّح بسيف، فيما بيّنته أخرى على شكل قرصان خلف عجلة القيادة في سفينة ويضع قبعة عليها جمجمة وعظمتان متقاطعتان ويحمل سيفاً.

ولم تخلُ التعليقات من رسائل عدة تمنى أصحابها له الشفاء العاجل، إذ حصدت تغريداته عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات.

من جانبه قال الناطق باسمه شتيفن هيبستريت إنه رغم الإصابة فإن شولتز الذي كان يمارس رياضة الجري بانتظام لسنوات في حالة جيدة. وأكد هيبيستريت في مؤتمر صحفي دوري أنه "في حالة جيدة في ظل هذه الظروف".

وكشف: "كان في مزاج جيد هذا الصباح، رغم أنه لا يزال يبدو متضرراً بعض الشيء".

وفي وقت لاحق شُوهد المستشار الألماني وهو يضع رقعة العين في حفلة استقبال سنوية في كنيسة كاثوليكية في برلين.

ومن المنتظر أن يحضر شولتز هذا الأسبوع مواعيده المقررة، بما فيها جولة بمعرض السيارات IAA في ميونخ الثلاثاء، وإلقاء خطاب في البرلمان الأربعاء.