سياسة
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صور | الكشف عن مدفع رشاش طائرات تركي الصنع يُطلِق 1100 رصاصة في الدقيقة
كُشِف عن مدفع رشاش طائرات بماسورة 12.7ملم يمكن تركيبه على طائرة هركوش C التركية، خلال مهرجان تكنوفيست. وطوّرت شركة TR ميكاترونيك المدفع الذي يمكنه إطلاق 1100 رصاصة في الدقيقة.
صور | الكشف عن مدفع رشاش طائرات تركي الصنع يُطلِق 1100 رصاصة في الدقيقة
مهرجان تكنوفيست شهد عرض مدفع رشاش طائرات 12.7 ملم يمكن تركيبه على طائرة هركوش C التركية. / صورة: AA
5 سبتمبر 2023

شهد مهرجان تكنوفيست الذي نُظِّم في أنقرة عرض مدفع رشاش طائرات بماسورة 12.7ملم يمكن تركيبه على طائرة هركوش C التركية، طوّرته شركة TR ميكاترونيك التي أُنشئت بالشراكة بين شركتَي سارسلماز للصناعات الدفاعية وتوساش التركيتين.

وقال أونر أوزيلماز نائب المدير العام لشركة سارسلماز وعضو مجلس إدارة TR ميكاترونيك إن المدفع جرى تطويره بطلب من شركة توساش التي أوضحت حاجة النسخة C من الطائرة هركوش إلى مدفع يُركّب تحت جناحيها.

وأضاف أوزيلماز في مقابلة مع الأناضول أن TR ميكاترونيك طوّرت المدفع المذكور باعتباره نسخة هوائية (تُركّب بالطائرات) من المدفع الأرضي الذي أنتجته سارسلماز، مشيراً إلى أن بإمكانه إطلاق 1100 رصاصة في الدقيقة الواحدة، وتخبئته بجراب تحت جناح الطائرة.

وتابع: "ستبدأ طائرة هركوش C قريباً الطيران بهذا السلاح تحت جناحها، وقد أكملنا بنجاح اختبارات الرماية الأولى للمدفع، ونتوقع أن نراه قريباً بجناح هركوش C بعد إجراء الاختبارات الهوائية اللازمة".

وأشار أوزيلماز إلى أن المدفع أيضاً يمكن استخدامه في طائرات الهليكوبتر في ما بعد.

وأردف: "يمكننا وضع هذه المدافع بمنصات طائرات مختلفة. يوجد عدد قليل جداً من الشركات المصنعة في العالم التي وصلت إلى هذا المستوى وتنتج بهذه التفاصيل والتكنولوجيا".

والأربعاء، انطلق في العاصمة التركية أنقرة مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يُعَدّ الأكبر من نوعه في العالم.

وتضمّن المهرجان عديداً من المسابقات التكنولوجية والعروض الجوية المثيرة، واستمرّ باستقبال الزوار حتى 3 سبتمبر/أيلول الجاري.

ونُظِّم المهرجان الذي أُقيم للمرة الأولى عام 2018 في مطار أتيمسغوت بنسخته السابعة على مستوى تركيا والثامن داخل البلاد وخارجها (أقيمت إحدى دوراته في أذربيجان). ويُعتبر تكنوفيست وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

مصدر:TRT عربي
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