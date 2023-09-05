سياسة
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إصابة 4 مدنيين في هجوم شنّه PKK/YPG الإرهابي شمال سوريا
أُصيب 4 مدنيين بهجوم شنّه تنظيم PKK/YPG الإرهابي على بلدة قباسين التابعة لمدينة الباب في منطقة عملية درع الفرات شمال سوريا.
إصابة 4 مدنيين في هجوم شنّه PKK/YPG الإرهابي شمال سوريا
إصابة 4 مدنيين في هجوم شنّه PKK/YPG الإرهابي شمال سوريا. / صورة: AA
5 سبتمبر 2023

أسفر هجوم شنّه تنظيم PKK/YPG الإرهابي عن إصابة 4 مدنيين ببلدة قباسين التابعة لمدينة الباب في منطقة عملية درع الفرات شمال سوريا.

وليل الاثنين/الثلاثاء نفّذ عناصر التنظيم الإرهابي هجومهم من قرية عريمة المحتلة من قِبل YPG في منطقة منبج.

والاثنين، قُتل مدني وأُصيب آخران في هجوم شنه PKK/YPG على منطقة تل أبيض الواقعة ضمن مناطق عمليات نبع السلام شمال سوريا.

ويواصل إرهابيو التنظيم تنفيذ أعمال إرهابية متكررة انطلاقاً من مدينتَي تل رفعت ومنبج المحتلتين على مدن الباب وأعزاز وجرابلس وعفرين.

وفي 24 أغسطس/آب 2016 أطلق الجيش التركي عملية درع الفرات، وتمكّن خلالها من تطهير 2055 كيلومتراً مربعاً من أراضي شمال سوريا من العناصر الإرهابية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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