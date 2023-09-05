سياسة
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السويد.. مظاهرات واشتباكات بعد حرق نسخة من القرآن الكريم
أدّى حرق الناشط المعادي للإسلام سلوان موميكا، نسخة من المصحف إلى اندلاع اشتباكات بحي للمهاجرين في ثالث أكبر مدينة بالسويد.
السويد.. مظاهرات واشتباكات بعد حرق نسخة من القرآن الكريم
حشد غاضب معظمه من الشباب يُضرم النار في الإطارات والحطام جرّاء حرق نسخة من المصحف الشريف / صورة: Reuters
5 سبتمبر 2023

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في حي للمهاجرين في مالمو، ثالث أكبر مدينة في السويد، بعد أن أحرق ناشط معادٍ للإسلام النار في المصحف الشريف، حسبما ذكرت الشرطة، الاثنين.

وبدأت الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بعد أن أحرق الناشط المعادي للإسلام سلوان موميكا، الأحد، نسخة من المصحف، وحاول حشد غاضب منعه. وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص على الأقل اعتُقلوا.

والاثنين، رفع حشد غاضب معظمه من الشباب لافتات تندّد بحرق المصحف، وأُضرمت النار في الإطارات والحطام، وشوهد البعض وهم يلقون الدراجات الكهربائية والنارية بحي روزنغارد في مالمو، الذي شهد اشتباكات مماثلة في السابق.

وقالت ضابطة الشرطة البارزة بيترا ستينكولا: ”أفهم أن تجمعاً عاماً مثل هذا يثير مشاعر قوية، لكن لا يمكننا أن نتسامح مع الاضطرابات والتعبيرات العنيفة مثل تلك التي رأيناها بعد ظهر الأحد”.

والأحد، أوقفت شرطة مالمو 15 شخصاً كانوا يحاولون منع موميكا من حرق نسخة من القرآن الكريم في نشاط نظّمه مناهضون للإسلام في منطقة فارنهيمستورجيت في مالمو، أقصى جنوبيّ البلاد، وهي موطن لكثافة سكانية مسلمة.

وتكرّرت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، مما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافةً إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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