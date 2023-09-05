قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ العشائر العربية في سوريا تخوص صراع شرف وطني ومحلي مع إرهابيي PKK/YPG، وإنّ عليها (العشائر) الاتحاد والتضامن في مقاتلة التنظيم الإرهابي.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من زيارة أجراها لروسيا أن موقف العشائر العربية الحالي يُعَدّ خطوة للمطالبة بوحدة أراضيها التي لا يملكها الإرهابيون.

وتابع: "على الدول التي تدعم التنظيمات الإرهابية أن ترى كيف لا يعترف تنظيم PKK/YPG الإرهابي بحق شعوب المنطقة في العيش بسلام".

وشدد على أن "المساعدات والأسلحة التي قدّمتها الولايات المتحدة لتنظيم PKK الإرهابي لا تخدم سلام وأمن المنطقة وتزيد إراقة الدماء".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تواصل إبلاغ الولايات المتحدة وروسيا بالأنشطة التي يمارسها PKK/YPG الإرهابي وتهدد أمن تركيا.

وشدد على أن التنظيم الإرهابي لا يتردد في ارتكاب أي مجزرة للسيطرة على النفط في دير الزور شرقي سوريا، مبيناً أن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة بهذا الصدد إلى الدول المعنية.

وعند سؤاله عن خطوات إعادة العلاقات مع النظام السوري، قال أردوغان إنّ أنقرة لم تلمس حتى الآن خطوات إيجابية من النظام السوري لإعادة العلاقات، مضيفاً أن "الأسد لا يزال يتابع الأمر من بعيد، من المدرجات".

وتابع: "ناقشنا (مع بوتين) مكافحة الإرهاب والعملية السياسية في سوريا وسبل عودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم".

واندلعت الاشتباكات المسلحة بين العشائر العربية وPKK/YPG الإرهابي في 27 أغسطس/آب الماضي، إثر اعتقال التنظيم لأحمد الخبيل الملقب بـ“أبو خولة” قائد ما يسمى “المجلس العسكري لدير الزور“، وزادت حدتها مع انضمام عشائر عربية جديدة إلى الصراع، لتتسع رقعتها لاحقاً إلى مناطق في محافظتي الحسكة والرقة.