سياسة
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فيدان: مستعدون لمواصلة الحوار مع اليونان دون شروط على أساس المصالح المشتركة
أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليوناني يورغوس غرابيتريتيس، في أنقرة، أن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار مع "اليونان دون شروط مسبقة، وتطوير علاقاتها على أساس المصالح المشتركة في جميع المجالات".
فيدان: مستعدون لمواصلة الحوار مع اليونان دون شروط على أساس المصالح المشتركة
فيدان: مستعدون لمواصلة الحوار مع اليونان دون شروط على أساس المصالح المشتركة / صورة: AA
5 سبتمبر 2023

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لمواصلة الحوار مع "الجارة اليونان دون شروط مسبقة، وتطوير علاقاتها على أساس المصالح المشتركة في جميع المجالات".

وأكّد فيدان في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليوناني يورغوس غرابيتريتيس، في أنقرة، الثلاثاء، أن تركيا راغبة في رفع وتعزيز حجم التبادل التجاري مع اليونان.

وقال: "بحثنا الوضع في بحرَي إيجه والمتوسط، وننتظر رؤية تعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل PKK وغولن".

وتابع: "مستمرون بمشاركة وجهات النظر مع اليونان فيما يتعلق بجمهورية شمال قبرص التركية والجزيرة ككل، ونتخذ خطوات لإنعاش السياحة بين تركيا واليونان والعمل المشترك لمواجهة التنظيمات الإرهابية".

من جهته قال وزير الخارجية اليوناني: "نستطيع الآن حل خلافاتنا بشكل إيجابي"، مشدداً على ضرورة احترام الأعراف الدولية وعلاقات الصداقة والجوار بين البلدين.

وأكّد غرابيتريتيس أن بلاده تدعم ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفت الوزير اليوناني إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني سيلتقيان في نيويورك الأسبوع المقبل.

مصدر:TRT عربي
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