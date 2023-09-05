سياسة
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وجود غير قانوني.. رئيس وزراء النيجر يكشف عن محادثات لانسحاب القوات الفرنسية
كشف رئيس وزراء النيجر عن مباحثات مع باريس تجريها حكومته المعيّنة من الانقلابيين العسكريين، لضمان انسحاب القوات الفرنسية.
وجود غير قانوني.. رئيس وزراء النيجر يكشف عن محادثات لانسحاب القوات الفرنسية
قال رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد "بشكل غير قانوني" / صورة: AFP
5 سبتمبر 2023

كشف رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، عن مباحثات مع باريس تجريها حكومته المعيّنة من الانقلابيين العسكريين، لضمان انسحاب سريع للقوات الفرنسية، وسط تواصل احتجاجات المواطنين ضد وجودها في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي، رأى زين أن القوات الفرنسية موجودة في البلاد "بشكل غير قانوني"، بعد أن "ألغت الإدارة العسكرية (المجلس العسكري الانقلابي) الاتفاقيات التي سمحت لهم بالتمركز على أراضينا".

وأردف: "إنهم (الفرنسيين) في وضع غير قانوني، لكنني أعتقد أن المباحثات الجارية يجب أن تسمح لهذه القوات بالانسحاب من بلادنا بسرعة كبيرة".

ويوجد في النيجر نحو 1500 جندي فرنسي في إطار قوة إقليمية لمكافحة التمرد.

وفي 3 أغسطس/آب الماضي أعلن القادة العسكريون في النيجر إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بحجة افتقار الانقلابيين للشرعية.

وبشأن وضع السفير الفرنسي سيلفان إيتي، الذي طُرد من البلاد الأسبوع الماضي لكنه رفض المغادرة، قال زين إن إيتي، الذي أشاد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشجاعته قبل أيام، "لم يتصرف بشكل صحيح كدبلوماسي"، ووصف ذلك بأنه "ازدراء غير مقبول".

وقال زين إن حكومته تُجري أيضاً مباحثات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، حول إمكانية رفع العقوبات المشددة التي فرضتها على النيجر عقب الانقلاب، "في أقرب وقت ممكن".

وأفاد: "كنا منفتحين للغاية على الحوار، لذلك لم نوقف المباحثات مع (إيكواس)، إنها عملية مستمرة، ونأمل أن نتوصل بسرعة كبيرة إلى اتفاق حتى تُرفع هذه العقوبات المفروضة على النيجر عاجلاً".

وبالنسبة إلى التدخل العسكري المحتمل الذي هددت به "إيكواس" لاستعادة النظام الدستوري، قال زين إنه "سيكون من الظلم إذا قرروا مهاجمتنا، ولكن تُتخذ جميع الترتيبات حتى نتمكن من الدفاع عن أنفسنا".

ومنذ 26 يوليو دخلت النيجر في حالة من الفوضى، عندما قاد الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس بازوم.

وتستمر تظاهرات آلاف المواطنين في نيامي عاصمة النيجر، احتجاجاً على وجود القوات الفرنسية في البلاد، حيث أطاح الجيش أواخر يوليو/تموز بالرئيس محمد بازوم المنتخب ديمقراطياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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