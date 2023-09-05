قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تعيش مرحلة جديدة وإيجابية في علاقتها مع اليونان، وإن البلدين قادران على تجاوز الخلاف من خلال الحوار وروح حسن الجوار.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الثلاثاء على حسابه على منصة "إكس" عقب لقائه نظيره اليوناني جورج غرابيتريتيس، في العاصمة أنقرة.

وقال فيدان: "التقيت جورج جيرابيتريتيس في أول زيارة له إلى تركيا بصفته وزير خارجية اليونان".

وتابع: "نحن الآن في مرحلة جديدة وإيجابية في علاقاتنا مع جارتنا وحليفتنا اليونان".

ونوّه الوزير التركي بأن: "تنشيط الاتصالات وقنوات الحوار رفيعة المستوى يعد تطوراً إيجابياً. واليوم، أكدنا إرادتنا المتبادلة للحفاظ على هذا الزخم".

وكشف فيدان أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون في عدة مجالات كالتجارة والاقتصاد والسياحة، فضلاً عن مكافحة الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أنه جرى الاتفاق على "اعتماد أساليب جديدة لمعالجة المشاكل القائمة".

وقال: "نؤمن بأننا قادرون على التغلب على خلافاتنا بروح حسن الجوار ومن خلال الحوار البنّاء".

وخلال مؤتمر صحفي جمع الوزيرين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية اليوناني: "نستطيع الآن حل خلافاتنا بشكل إيجابي"، مشدداً على ضرورة احترام الأعراف الدولية وعلاقات الصداقة والجوار بين البلدين.