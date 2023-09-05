سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان: قادرون على التغلب على خلافاتنا مع اليونان بالحوار وحُسن الجوار
أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن إيمان بلاده بإمكانية تجاوز الخلافات القائمة مع اليونان بالحوار وبروح حسن الجوار. وأكد أن البلدين يعيشان مرحلة جديدة وإيجابية على مستوى العلاقات الثنائية.
فيدان: قادرون على التغلب على خلافاتنا مع اليونان بالحوار وحُسن الجوار
وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره اليوناني في أنقرة / صورة: AA
5 سبتمبر 2023

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تعيش مرحلة جديدة وإيجابية في علاقتها مع اليونان، وإن البلدين قادران على تجاوز الخلاف من خلال الحوار وروح حسن الجوار.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الثلاثاء على حسابه على منصة "إكس" عقب لقائه نظيره اليوناني جورج غرابيتريتيس، في العاصمة أنقرة.

وقال فيدان: "التقيت جورج جيرابيتريتيس في أول زيارة له إلى تركيا بصفته وزير خارجية اليونان".

وتابع: "نحن الآن في مرحلة جديدة وإيجابية في علاقاتنا مع جارتنا وحليفتنا اليونان".

ونوّه الوزير التركي بأن: "تنشيط الاتصالات وقنوات الحوار رفيعة المستوى يعد تطوراً إيجابياً. واليوم، أكدنا إرادتنا المتبادلة للحفاظ على هذا الزخم".

وكشف فيدان أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون في عدة مجالات كالتجارة والاقتصاد والسياحة، فضلاً عن مكافحة الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أنه جرى الاتفاق على "اعتماد أساليب جديدة لمعالجة المشاكل القائمة".

وقال: "نؤمن بأننا قادرون على التغلب على خلافاتنا بروح حسن الجوار ومن خلال الحوار البنّاء".

وخلال مؤتمر صحفي جمع الوزيرين، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية اليوناني: "نستطيع الآن حل خلافاتنا بشكل إيجابي"، مشدداً على ضرورة احترام الأعراف الدولية وعلاقات الصداقة والجوار بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us