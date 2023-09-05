سياسة
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اليابان وتركيا.. الطاقة على رأس أجندة التعاون الثنائي
وقّعت أنقرة وطوكيو، الثلاثاء، على إعلان مشترك لإطلاق "منتدى الطاقة التركي الياباني" المقرر عقده العام المقبل في العاصمة اليابانية، وفي إطار الزيارة التقى الوزير الياباني، وزير التجارة التركي عمر بولات، واتفقا على عدد من القضايا التجارية.
اليابان وتركيا.. الطاقة على رأس أجندة التعاون الثنائي
الوزير التركي والياباني خلال مراسم التوقيع على الإعلان المشترك / صورة: AA
5 سبتمبر 2023

وقّع وزير الطاقة التركي ووزير الاقتصاد والتجارة الياباني في إسطنبول، الثلاثاء، على إعلان مشترك لإطلاق "منتدى الطاقة التركي الياباني".

وجاء الإعلان بعد لقاء جمع بين وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الاقتصاد والتجارة الياباني نيشيمورا ياسوتوشي في إسطنبول.

وبحث اللقاء التعاون المحتمل بين البلدين في مجال الطاقة وسبل تعزيزه.

وبعد الانتهاء من اللقاء الثنائي، وقّع الوزيران على الإعلان المشترك لإطلاق "منتدى الطاقة التركي-الياباني" وأعرب الوزير بيرقدار عن اعتقاده بأن المنتدى سيساهم في تحسين العلاقات بين البلدين.

فيما أشار الوزير ياسوتوشي إلى أنه يجري التخطيط لعقد المنتدى العام المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأعرب عن أمله أن يستمر التعاون بين أنقرة وطوكيو في مختلف المجالات وبخاصة الطاقة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يجري العمل في المنتدى تحت عناوين أساسية، كالطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والتقنيات الجديدة المستخدمة في الطاقة.

والتقى الوزير الياباني كذلك وزير التجارة التركي عمر بولات، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تخص التعاون التجاري بين البلدين وعلى رأسها عقد قمة تركيا واليابان للتجارة والاستثمار في طوكيو العام المقبل، على أن يجري تنظيمها بشكل مستمر في الفترة المقبلة.

وبعد انتهاء اللقاءات الثنائية وعلى مستوى الوفود التحق الوزيران بعشاء عمل نظّمه مجلس الأعمال التركي-الياباني.

وتحتفل تركيا واليابان العام المقبل بالذكرى المئوية للعلاقات الثنائية، ويتعاون البلدان في مجالات مختلفة ويصل التبادل التجاري بينهم إلى 5 مليارات دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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