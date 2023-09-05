تجاوز عدد زوار مدينة باموق قلعة المعروفة بـ"الجنة البيضاء" بولاية دنيزلي غرب تركيا مليوناً ونصف مليون زائر في أول 8 شهور من العام الحالي.

وتعد مدينة باموق قلعة من المدن التركية التي تشهد إقبالاً كبيراً من السياح بهدف زيارة أماكنها التاريخية، والأهم صخورها الكلسية ومياهها الحرارية.

وخلال الشهور الثمانية من العام الحالي، زار المدينة مليون و512 ألفاً و864 زائراً، مقارنة بأغسطس/آب الماضي الذي شهد زيارة مليون و285 ألفاً و795 زائراً.

وأوضح نائب رئيس اتحاد مُشغّلي الفنادق في تركيا غازي مراد شن، في تصريح صحفي، وجود زيادة واضحة في عدد السياح القادمين إلى باموق قلعة في عطلة الصيف.

مضيفاً أنهم يستهدفون تجاوز الرقم القياسي الذي حققته المدينة نهاية 2019، والذي وصل إلى مليونين و521 ألفاً.