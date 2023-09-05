سياسة
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1.5 مليون زائر لمدينة باموق قلعة التركية في أول 8 شهور من العام الحالي
تجاوز عدد زوار مدينة باموق قلعة حاجز الـ1.5 مليون زائر، وتوجد مساعٍ لتجاوز الرقم القياسي المسجل عام 2019.
1.5 مليون زائر لمدينة باموق قلعة التركية في أول 8 شهور من العام الحالي
تشهد المدينة إقبالاً كبيراً خلال شهور الصيف / صورة: AA
5 سبتمبر 2023

تجاوز عدد زوار مدينة باموق قلعة المعروفة بـ"الجنة البيضاء" بولاية دنيزلي غرب تركيا مليوناً ونصف مليون زائر في أول 8 شهور من العام الحالي.

وتعد مدينة باموق قلعة من المدن التركية التي تشهد إقبالاً كبيراً من السياح بهدف زيارة أماكنها التاريخية، والأهم صخورها الكلسية ومياهها الحرارية.

وخلال الشهور الثمانية من العام الحالي، زار المدينة مليون و512 ألفاً و864 زائراً، مقارنة بأغسطس/آب الماضي الذي شهد زيارة مليون و285 ألفاً و795 زائراً.

وأوضح نائب رئيس اتحاد مُشغّلي الفنادق في تركيا غازي مراد شن، في تصريح صحفي، وجود زيادة واضحة في عدد السياح القادمين إلى باموق قلعة في عطلة الصيف.

مضيفاً أنهم يستهدفون تجاوز الرقم القياسي الذي حققته المدينة نهاية 2019، والذي وصل إلى مليونين و521 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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