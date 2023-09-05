يبدو أن قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية المثير للجدل، لن يستطيع الصمود كثيراً، بعد يوم من بدء تطبيقه، في ظل التوترات التي تسبب فيها، وتصاعد المشاعر المناهضة للحكومة.

وقد أعلنت وسائل إعلام محلية، أن مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، يعقد، الثلاثاء، أولى جلساته من أجل إعادة النظر في القرار، استجابة لشكوى تقدمت بها جمعية "إي دي إم" التي تدافع عن حقوق المسلمين بفرنسا، ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتتهم الجمعية الحكومة بـ"انتهاك الحريات الأساسية".

وفي اليوم الأول للعام الدراسي أشار وزير التعليم غابريال أتال، إلى أنهم حددوا 298 طالبة حضرن إلى مدراسهنّ مرتديات العباءة، وفق تصريحاته لقناة "بي إف إم".

وأكد الوزير الفرنسي أنّ أكثر من نصف الطالبات خلعن العباءة بعد تنبيههنّ بالقانون الجديد.

وردّاً على القانون الجديد أعلن المدرسون في ثانوية "موريس أوتريلو" في العاصمة باريس دخولهم إضراباً اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وأكد المدرسون رفضهم "وسم" الطالبات ممن يرتدين العباءة أو ما شابهها ورفضهم أيضاً مراقبة زي الطلاب في أثناء دخولهم المدرسة.

وطالب المدرسون أولياء الطلاب كافة بالتجمع أمام المدرسة من أجل الاحتجاج على قرار الحظر.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا حظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 1989 طُردت 3 طالبات (مغربيتان وجزائرية) في المرحلة الإعدادية لرفضهن خلع الحجاب في المدرسة، لتدرج الحادثة في القاموس السياسي للبلاد باسم "قضايا كراي للحجاب" نسبة إلى البلدة التي تقع فيها المدرسة بإحدى ضواحي باريس.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، قررت المحكمة الإدارية العليا أن حمل أو ارتداء الطلاب رموزاً تكشف عن انتمائهم الديني "لا ينتهك العلمانية".

ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرار بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.

وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.