أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، الثلاثاء، أن مواطناً يونانياً قُتل، جراء العاصفة دانييل التي تضرب غرب ووسط اليونان، وأدت إلى تساقط غزير للأمطار وسيول وفيضانات.

وقال المتحدث باسم الحكومة يانيس أرتوبيوس لقناة Ert الرسمية إن "عواصف رعدية وأمطاراً غزيرة تتساقط الثلاثاء خصوصاً على فولوس، مركز منطقة ماغنيسيّا" في الوسط، حيث لقي رجل حتفه.

ومنطقة ماغنيسيّا وجزر سبوراديس المجاورة لها هي في حالة إنذار أحمر، حسب جهاز الدفاع المدني.

فيما قالت إدارة الإطفاء في اليونان إن مياه الأمطار الغزيرة فاضت بالمنازل والطرقات.

وبلغت المتساقطات في فولوس 200 ملم و516 ملم في بلدة زاغورا المجاورة، حسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية التي أوصت سكان المنطقة بالحدّ من تحرّكاتهم.

وتجتاح العاصفة دانييل غرب ووسط اليونان منذ أمس الاثنين، تلقت على إثرها خدمات الطوارئ مئات طلبات الاستغاثة للتعامل مع الفيضانات والسيول.

وجاءت العاصفة بعد أيام من السيطرة على حرائق غابات اندلعت في شمال البلاد واستعرت لما يزيد على الأسبوعين، وأدت إلى مقتل 26 شخصاً، وإحراق ما لا يقل عن 150 ألف هكتار وفقاً لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.