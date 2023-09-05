أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن العالم يقدر قيمة الاجتماع الذي عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتناولا فيه ملفات إنسانية عديدة أبرزها اتفاقية الحبوب.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأكد أردوغان أن لقاءه مع بوتين أمس الاثنين في مدينة سوتشي الروسية كان "شاملاً ومثمراً للغاية".

وأضاف: "واثق بأن قيمة هذا اللقاء حظيت بتقدير العالم بأسره، في وقت لا تزال فيه الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وعديد من الأجندات الإنسانية مطروحة على الطاولة، وفي مقدمتها ممر الحبوب".

وفي سياق منفصل، أشار أردوغان إلى أنه سيزور الهند نهاية الأسبوع الحالي للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين، وفي نهاية الأسبوع المقبل سيتوجه إلى الولايات المتحدة لتمثيل تركيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد لقاءات على هامشها.

الحقائق الديموغرافية للمنطقة

وحول التطورات في العراق وفلسطين قال أردوغان إن "أي تصرف لا يأخذ في الاعتبار الحقائق الديموغرافية لجغرافيا المنطقة ليس لديه فرصة للنجاح".

وأوضح أن "الآثار الدموية للاضطرابات الداخلية والاحتلالات التي أدت إلى مقتل مليونَي شخص في العراق ومليون شخص في سوريا خلال الثلاثين عاماً الماضية لا تزال حية في الذاكرة".

وأضاف: "لا يزال الجرح الفلسطيني ينزف، ويخطف أرواحاً بريئة جديدة كل يوم تقريباً. المسجد الأقصى، ثالث المساجد المقدسة بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة، يتعرض بشكل متكرر للمضايقات من القذرين".

وشدد على اتباع بلاده نهجاً "يحتضن جميع دول المنطقة وجميع الشرائح على اختلافاتها العرقية والطائفية، ويقف إلى جانبها في أوقاتها الصعبة".

وتابع: "نحن نتبع مسار عمل يضمن أمن حدودنا ويراعي في الوقت نفسه توازنات المنطقة".

وذكر أن تركيا تنظر إلى الجدل الدائر في كركوك من هذا المنطلق، مبيناً أن الحل الأصح والسليم والمستدام يمر من إنشاء هيكل إداري يراعي الحقائق الديموغرافية للمنطقة، لا سيما كركوك.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، تستمر الاحتجاجات في كركوك ضد الاستعدادات لإخلاء مبنى قيادة العمليات المشتركة بأمر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

والسبت، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 بجروح، في أحداث عقب احتجاجات نظمتها مجموعة من مؤيدي الحزب الديموقراطي الكردستاني للمطالبة بفتح الطريق البري بين مدينتَي أربيل وكركوك، والذي أغلِق من قبل مجموعة عارضت تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة الخاضع لسيطرة الجيش العراقي إلى الحزب.

خطأ العمل مع الجماعات الإرهابية

أكد الرئيس أردوغان أن بلاده حذرت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة من التعاون مع المنظمات الإرهابية الانفصالية في سوريا، فالعمل معهم سوف يضر بمصالحها الخاصة ومصالح المنطقة، وهذا ما كشفته التطورات الأخيرة التي أثبتت صحة هذه المخاوف والتحذيرات التي قدمناها إليهم.

وأضاف أردوغان أن "عناد النظام وإصراره على أن يكون جزءاً من المشكلة بدلاً من أن يكون جزءاً من الحل يعمق مشكلات المنطقة". مشدداً على أن تركيا مصممة على إيجاد حل دائم يستند إلى وحدة الأراضي السورية والوضع الطائفي والديموغرافي القائم.

ودعا أردوغان الولايات المتحدة وروسيا وإيران والنظام وجميع الجهات ذات التأثير في المنطقة إلى بذل جهودهم في هذا الإطار.

وأشار أردوغان إلى أنه "في ظل استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، والتحريض الأرميني في القوقاز، ومحاولة إعادة إشعال الصراع في البلقان، بالإضافة إلى الأزمات التي تظهر في مختلف أماكن العالم، فإن الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة الجنوبية لتركيا سيظل على رأس أولويات بلادنا".