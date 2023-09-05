أعلن مسؤول بحركة النهضة التونسية، اعتقال رئيس الحزب بالنيابة منذر الونيسي، مساء الثلاثاء.

وكانت النيابة العامة في تونس أذنت في وقت سابق، لفرقة أمنية بالبحث في ملابسات تسجيلات صوتية نشرتها الصحفية شهرزاد عكاشة لجزء من اتصال هاتفي زعمت أنه جمعها بالونيسي له "علاقة بالصراعات داخل حركة النهضة بالمرحلة القادمة".

ونفى الونيسي صحة التسجيلات، مؤكداً أنه لم يتواصل مع الصحفية التونسية المقيمة بالخارج ولم يُدلِ لها بأي تصريحات.

واعتبر أن ما ورد في التسريبات "محاولة يائسة للإساءة إلى الحركة".

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي أعلنت "النهضة" تكليفها نائب رئيس الحركة منذر الونيسي (56 عاماً) بتسيير شؤونها إلى حين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.

وتشهد تونس منذ فبراير/شباط الماضي، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات الحزب.