سياسة
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تونس.. اعتقال رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي
اعتقلت الشرطة التونسية، مساء الثلاثاء، رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي. فيما تستمر التحقيقات حول ملابسات تسريبات صوتية نُسبت إليه.
تونس.. اعتقال رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي
رئيس حركة النهضة التونسية بالنيابة منذر الونيسي / صورة: AA
5 سبتمبر 2023

أعلن مسؤول بحركة النهضة التونسية، اعتقال رئيس الحزب بالنيابة منذر الونيسي، مساء الثلاثاء.

وكانت النيابة العامة في تونس أذنت في وقت سابق، لفرقة أمنية بالبحث في ملابسات تسجيلات صوتية نشرتها الصحفية شهرزاد عكاشة لجزء من اتصال هاتفي زعمت أنه جمعها بالونيسي له "علاقة بالصراعات داخل حركة النهضة بالمرحلة القادمة".

ونفى الونيسي صحة التسجيلات، مؤكداً أنه لم يتواصل مع الصحفية التونسية المقيمة بالخارج ولم يُدلِ لها بأي تصريحات.

واعتبر أن ما ورد في التسريبات "محاولة يائسة للإساءة إلى الحركة".

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي أعلنت "النهضة" تكليفها نائب رئيس الحركة منذر الونيسي (56 عاماً) بتسيير شؤونها إلى حين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.

وتشهد تونس منذ فبراير/شباط الماضي، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات الحزب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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