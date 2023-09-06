تسعى بريطانيا نحو حظر مجموعة فاغنر الروسية باعتبارها منظمة إرهابية، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية الثلاثاء نقلاً عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

وكشفت صحيفة ديلي ميل في تقرير لها أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاغنر منظمة "محظورة" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وذكرت الصحيفة نقلا عن برافرمان أن "فاغنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل بوصفها أداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج".

وأضافت: "بينما يقرر نظام بوتين ما يجب فعله بالوحش الذي خلقه، فإنّ أنشطة فاغنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمرّ في خدمة الأهداف السياسية للكرملين".

واتهمت برافرمان مجموعة فاغنر بالتورط "في أعمال نهب وتعذيب وقتل همجي"، مشيرة إلى أن عمليات التنظيم في أوكرانيا والشرق الأوسط وإفريقيا "تشكل تهديداً للأمن العالمي".

وأكدت: "لهذا السبب نحظر هذه المنظمة الإرهابية ونواصل مساعدة أوكرانيا بما نستطيع في حربها ضد روسيا".

ويخوّل قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000 إلى وزيرة الداخلية سلطة حظر أي منظمة تعتقد أنها متورطة في الإرهاب، وقرار الحظر يجعل دعم الأفراد والشركات للمجموعة جريمة جنائية.

وبموجب القانون، من المتوقع عرض مسودة قرار حظر مجموعة فاغنر على البرلمان الأربعاء.

كانت بريطانيا أعلنت في تموز/يوليو الماضي فرض عقوبات على 13 فرداً وشركة لصلاتهم بالجماعة الروسية في إفريقيا، واتهمتهم بارتكاب جرائم هناك، بما في ذلك القتل والتعذيب.

كما فرضت أيضاً عقوبات على يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر الذي قُتل الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة إلى جانب عديد من قادته الرئيسيين.