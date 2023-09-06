سياسة
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الجيش الوطني السوري يُفشِل تسللاً لعناصر PKK/YPG الإرهابي
أعلنت مصادر أمنية تصدّي الجيش الوطني السوري لمحاولة تسلل من جانب تنظيم PKK/YPG الإرهابي باتجاه مدينة الباب شمالي سوريا. وأوضحت المصادر أن عناصر التنظيم اضطروا إلى الانسحاب إثر الاشتباكات وعادوا إلى نقاطهم في محيط مدينة تل رفعت.
الجيش الوطني السوري يُفشِل تسللاً لعناصر PKK/YPG الإرهابي
نجَم عن محاولة التسلل اشتباكات بين الجانبين، استخدم فيها الجيش الوطني الأسلحة الثقيلة للتصدي لعناصر التنظيم. / صورة: AA
6 سبتمبر 2023

تصدّى الجيش الوطني السوري، الثلاثاء، لمحاولة تسلل من جانب تنظيم PKK/YPG الإرهابي باتجاه مدينة الباب شمالي سوريا.

ووفقاً لمصادر أمنية فإنّ عناصر التنظيم المتمركزين في مدينة تل رفعت حاولوا التسلل إلى قرية علبة بمنطقة الباب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

وحسب المصادر، نجَم عن محاولة التسلل اشتباكات بين الجانبين، استخدم فيها الجيش الوطني الأسلحة الثقيلة للتصدي لعناصر التنظيم الذين انطلقوا من قرية تل جيهان.

وبيّنت المصادر أن عناصر التنظيم اضطروا إلى الانسحاب إثر الاشتباكات وعادوا إلى نقاطهم في محيط مدينة تل رفعت.

ويواصل تنظيم YPG (ذراع PKK الإرهابي في سوريا)، الذي طُرد من منطقة عفرين بريف حلب عبر عملية غصن الزيتون، احتلاله لمدينة تل رفعت.

ويشنّ التنظيم الإرهابي هجمات بين الفينة والأخرى، انطلاقاً من منطقة تل رفعت، على التجمعات السكنية في جرابلس وعفرين وأعزاز ومواقع الجيش الوطني السوري على خطوط التماس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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