كشفت بلدية برمنغهام البريطانية، الثلاثاء، عن إفلاسها، مؤكدة أنها "لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها".

وقال مجلس المدينة، الواقعة وسط إنجلترا، في بيان، إنه "أصدر إشعاراً بموجب المادة 114 من قانون تمويل الحكومة المحلية الذي يحصر الإنفاق في الخدمات الأساسية"، حسبما ذكرته شبكة BBC الإخبارية.

وأشار المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن البلدية "لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها"، وأن إعلان الإفلاس كان "خطوة ضرورية لاستعادة الأوضاع المالية السليمة للمدينة".

ويتعرض مجلس المدينة المحلي لمطالبات قانونية تصل إلى 760 مليون جنيه إسترليني (953 مليون دولار) مستحَقَّة لعاملين رفعوا دعاوى بشأن المساواة في الأجور، وحُكم لهم بتعويضات.

وسبق أن أعلنت بلديات بريطانية أخرى الإفلاس خلال الأعوام الأخيرة، منها مجلس مدينة كرويدون، ومجلس مدينة ثاروك، وكذلك فعلت السلطة المحلية والبلدية في مدينة سلاو ونورثامبتونشير.