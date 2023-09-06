سياسة
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لوموند: بدء مباحثات حول انسحاب بعض القوات الفرنسية من النيجر
أكدت مصادر فرنسية مطلعة لصحيفة لوموند بدء مباحثات مع المجلس العسكري في النيجر حول انسحاب بعض القوات الفرنسية من الدولة الواقعة بمنطقة الساحل. ويوجد في النيجر نحو 1500 جندي فرنسي في إطار قوة إقليمية لمكافحة التمرد.
لوموند: بدء مباحثات حول انسحاب بعض القوات الفرنسية من النيجر
السلطات الفرنسية ترفض طلبات سحب قواتها على الفور، وتطعن بشرعية المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب. / صورة: AA
6 سبتمبر 2023

بدأت مباحثات في النيجر مع المجلس العسكري بشأن انسحاب بعض القوات الفرنسية من الدولة الإفريقية، حسبما أكدت مصادر فرنسية مطّلعة لصحيفة لوموند الثلاثاء.

وأكّدت المصادر أنه بعد شهر من إلغاء المجلس العسكري الحاكم اتفاقيات التعاون العسكري بين فرنسا والنيجر، "بدأت مباحثات حول انسحاب بعض العناصر العسكرية (الفرنسية)".

وأشار أحد المصادر إلى أنه "من الطبيعي مناقشة الأمر مع توقف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب" منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو/تموز الماضي.

وأضاف: "في هذه المرحلة لم يُحدَّد عدد الجنود المعنيين ولا شروط المغادرة رسمياً، لكن المبدأ مقبول".

وحسب الصحيفة، ينتشر حالياً نحو 1500 جندي فرنسي في 3 قواعد عسكرية بالنيجر موجودة في العاصمة نيامي، وفي منطقة أولام شمال العاصمة، وفي أيورو قرب الحدود مع مالي.

وأفادت المصادر الفرنسية بأنه "من الممكن إعادة انتشار بعض الوحدات في المنطقة، وخصوصاً في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس".

ولم يرِد تعليق فوري من باريس يؤكد أو ينفي هذه التصريحات.

لكن السلطات الفرنسية ترفض طلبات سحب قواتها على الفور، وتطعن بشرعية المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب.

وترفض باريس عودة سفيرها لدى النيجر سيلفان إيتي، الذي طُرد بقرار المجلس العسكري الانقلابي من البلاد الأسبوع الماضي.

والاثنين، كشف رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين عن مباحثات مع باريس تجريها حكومته المعيّنة من الانقلابيين العسكريين لضمان انسحاب سريع للقوات الفرنسية.

وفي مؤتمر صحفي رأى زين أن القوات الفرنسية موجودة في البلاد "بشكل غير قانوني"، بعد أن "ألغت الإدارة العسكرية (المجلس العسكري الانقلابي) الاتفاقيات التي سمحت لهم بالتمركز على أراضينا".

وفي 3 أغسطس/آب الماضي أعلن القادة العسكريون في النيجر إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بحجة افتقار الانقلابيين إلى الشرعية.

ومنذ 26 يوليو/تموز دخلت النيجر في حالة من الفوضى عندما قاد الجنرال عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس بازوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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